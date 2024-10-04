今年房產「廣告不實」開罰共7件 罰最慘案件曝光

「新青安」專案讓房市夯到不行，不過買賣不動產前可要睜大眼睛，其中的廣告台詞是否與實際情形相符，以免拿出一生積蓄而後悔莫及。公平交易委員會最新統計指，從今年元旦至今累計共有7件房產廣告不實案件，開罰金額最高案件是高雄楠梓區「冠傑 Ui」建案，罰建商與廣告公司共225萬元。

為避免不動產業以廣告不實誤導消費者，形成不公平競爭，公平會針對從事土地、建築物，含預售屋及成屋及其可移轉權利的銷售業務，以及為從事不動產買賣、互易、租賃之仲介業務廣告都會進行盤查，民眾發現業者違規也能投訴。

公平會舉例，常見的廣告不實狀況包括廣告標示建築物坐落地點與事實不符、廣告表示建築物的房屋或土地合計面積與所有權狀登記的面積不符、廣告表示房屋為挑高空間，但與施工圖不同，或是未標明建築法規對施作夾層限制等、建築物內部格局與施工圖不符。

公平會指出，或是廣告以數量具稀有性之不實訊息作為宣傳、以少量低價公關戶誤導為成交價、優惠內容與事實不符、投資報酬率與事實不符、建造執照尚未核發，但廣告表示有引人誤認已取得建照，或是建築物或土地的用途與使用分區的法定用途不符等，上述違規型態均可適用公平交易法第21條處理。

公平會統計，去(2023)年不動產廣告不實違規案例共13件，今年元旦累計至今共7件，其中，被民眾投訴的「冠傑 Ui」建案開罰金額最大，因為其廣告聲稱載「未來 3min步行至捷運紫線P9站」、「走路3分鐘，捷運P9預定站」等。

公平會指出，民眾投訴高雄捷運紫線並未完成可行性評估，也未確定站體位置，廣告明顯不實，違反公平交易法第21條規定，經查，建商冠傑建設委託景銳公司進行代銷及廣告，雖然契約有約束，建案廣告需經建商審閱才可刊載，但廣告商並未提供審閱。

公平會說，廣告商指2019年透過高雄捷運局公告資料，發現大學南路及藍昌路口載有捷運紫線P4捷運站，2022年再查詢相關新聞內容，發現站名已變更為P9藍昌站，因此透過Google Map查詢路口與建案基地位置步行約3分鐘，才在廣告中宣稱「未來 3min 步行至捷運紫線 P9 站」。

公平會表示，後續高雄市捷運局再公告紫線捷運合併其他路線，則非廣告公司可預料，廣告公司接獲公平會來函，隨即在2023年6月15日移除違規的廣告詞。

公平會最終開罰冠傑建設開發有限公司新臺幣150萬元罰鍰、景銳廣告公司75 萬元罰鍰，累計共225萬元。