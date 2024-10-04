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台泥張安平看陸經濟政策：有幫助、明年首季才會發酵

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
台泥董事長張安平。聯合報系資料照
台泥董事長張安平。聯合報系資料照

大陸官方近期祭出一連串拯救經濟政策，市場預期將帶動房地產在內各產業復甦。台泥（1101）董事長張安平4日樂觀表示，這對刺激大陸經濟確實有幫助，但是預期要三、四個月時間才會發酵，「今年第4季會有一點，真正要過完明年第1季才會出來」。

大陸官方近日推出一系列挽救經濟成長的政策，包括大陸人行宣布降低政策利率0.2個百分點，下調存款準備率0.5個百分點的「降息降準」措施，並放寬房貸市場及股市融資條件。

過去幾年對大陸經濟景氣一向持保守態度的張安平，4日被媒體問到對大陸的救市政策時，也罕見的表示「有幫助」。他指出，這對刺激大陸經濟確實有用，但是預期要三、四個月時間才會發酵，「今年第4季會有一點，真正要過完明年第1季才會出來」。

不過，張安平也指出，大陸經濟雖然會被帶動，但是速度不會太快，主因大陸人的心態仍需調整，各產業產能過剩問題太嚴重，不是短時間內可以消化。他並認為，大陸房地產雖然將受惠很大，但是也需要時間等待，大陸人不會一看到新政策就趕快跑去買房子，一定會先打聽一下，確認清楚才有動作，雖然整體景氣仍會拖一陣子，但至少不會再往下走。

針對大陸產業的產能過剩問題，張安平以水泥產業為例來說明，當地的水泥研磨量，足可供應、甚至還超過全球市場需求量。不過，往好的方面來看，大陸今年起已出台減碳政策，2025年將上路，將在三年內獎勵減碳最好的前10%水泥業，減碳表現最差的最後10%的老舊水泥廠也要淘汰，他認為，這雖然對降低水泥業產能過剩問題將有所改善，但是還是不夠，後續仍需要時間逐步調整。

減碳

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