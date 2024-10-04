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用現金好砍價？ 超級豪宅持有9年賠售999萬出場
實價揭露，大直重劃區豪宅「西華富邦」，6月成交中樓層戶，前法人屋主持有九年後，以總價3.45億元、單價234.5萬元出脫，賠售999萬元。
另外大安區「One Park Taipei元利信義聯勤」中低樓層戶，8月交易3.78億元、單價250.5萬元，相較同樓層鄰居3年前以每坪225萬元購入，單坪就高出約25萬元，增幅11%。這兩筆交易買家都採無貸款方式入手。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，由於政府限制法人購置住宅，今年富豪家族以自然人名義購屋越來越多，而無貸款購屋不僅縮短交屋時間，金流隱密，也讓未來資產抵押活用留下空間。
台灣房屋集團趨勢中心統計今年200萬俱樂部豪宅，最熱銷是「西華富邦」，前三季銷售至少十戶、其次為「潤泰敦峰」八戶，和「One Park Taipei元利信義聯勤」六戶，三豪宅社區今年總銷約68.8億元，其中有半數以上的交易沒有貸款。
另外，松山區「潤泰敦峰」5月則交易中樓層戶，總價約1.76億元、每坪196.2萬元，雖然未進入200萬俱樂部，但今年其他戶別成交216.9萬元，而該社區今年已有8筆交易，其中有4筆為無貸款，總銷約14億元。
第一建經研究中心副理張菱育指出，央行日前祭出第七波信用管制措施，其中高總價住宅貸款成數，從原本的上限4成降至3成，以台北市1億元的豪宅為例，自備款就高達7000萬元，比原本多了1千萬元。
不過對部分超級富豪來說，手中資金充沛，仍可選擇不貸款購屋，不受銀行貸款水位限制，對比一般購屋民眾排隊等貸款，呈現「貧富兩樣情」的無奈。
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