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中部最知名豪宅聚落「變色」 今年交易腰斬

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台中房市示意圖。記者游智文攝影
台中房市示意圖。記者游智文攝影

台中西屯是中台灣最知名豪宅聚落，但受近年政府打房影響，高總價市場急凍，住商機構統計實價資料，今年1~8月西屯區4,000萬元以上豪宅交易物件，平均總價、總銷均創歷年來最低，與高峰2022年相比，總銷更大減54%。

根據實價資料，西屯區2024年1~8月總價4千萬元以上交易物件共達91件，平均總價6,178萬元，總銷約達56億元，對比近年豪宅交易高峰的2022年，交易件數下滑達44.8%、總銷則減少54%。

大家房屋企研室公關主任賴志昶分析，台中市受惠於科技園區、台中捷運等不同題材，近年來不少重劃區都成為各大建商兵家必爭之地，房市火熱。

但位於西屯、南屯交界的豪宅聚落七期重劃區，受限於去年平均地權條例修法，限縮私法人購置住宅需求，加上歷年來針對囤房族、豪宅客各種信用管制措施，致使高總價物件買氣陷入急凍。

賴志昶表示，觀察歷年來西屯豪宅交易數據，今年平均每戶成交坪數約133.8坪，與2022年相比也下滑約7.6%，顯示少子化議題下，房市小宅化趨勢難擋，此風氣也吹入豪宅市場，豪宅坪數越推越小下，總價也跟著下滑。

住商不動產企研室總監徐佳馨表示，雖然整體豪宅市場冷清，但觀察近期西屯區豪宅交易，仍不乏有創高單價交易，顯示在國內經濟景氣佳之下，仍有部分豪宅客願將金流放入較為穩固的不動產市場。

台中市西屯區歷年1至8月豪宅交易統計。資料來源／住商不動產
台中市西屯區歷年1至8月豪宅交易統計。資料來源／住商不動產

豪宅 重劃區

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