寶晶能源參加國際能源展 展出永續新農村願景

寶晶能源*（6987）4日起至10月6日連續三天於台北南港展覽館2館參加「台灣國際智慧能源周」（攤位編號S0824）。本次參展以「創能、創新、創生」為主軸，宣示公司將持續以太陽能為主的再生能源為「創能」本業，與領先企業聯手尋求多元「創新」發展，最終打造以農為本、光電加值的「創生」永續新農村。

寶晶能源將展出永續新農村願景、儲能解決方案及《你家藏著什麼能源超能力？》測驗暨抽獎活動，透過3D影片展示、科技互動環節與觀展民眾互動，盼傳遞公司對再生能源發展的願景與案場規劃的永續理念。10/4-10/6前來完成指定任務即有機會獲得環保提袋、在地農產、特色紅豆餅等，更可抽iPhone 16 Pro。

寶晶能源「永續新農村」計畫，目標達到國家減碳、地方建設、及供應企業潔淨電力多贏！

寶晶能源自成立以來持續以「環境保護、社會責任、綠色承諾、普惠綠能」為核心價值，致力於再生能源的推廣與永續發展，2023年著手「永續新農村」計畫，以「創能、創新、創生」為規劃主軸，期待能透過再生能源電力，回饋且攜手電廠所在城市發展地方創生，達成國家減碳目標、地方建設、及供應企業潔淨電力的多贏計畫！寶晶能源更提出六大承諾，永續新農村的農業產值不減、農村產業加值、農村旅遊加分、就業人口加倍、太陽光電加乘、生態環境復育。

觀展民眾可至攤位，藉由3D影片、科技互動牆面深入瞭解寶晶能源對於永續新農村的規劃－「創能」部分展示了太陽能電廠、儲能設施及綠能教育，利用太陽能結合儲能技術，推動智慧電力服務；針對「創新」概念，規劃了精緻化農業、生態導覽、從農場到餐桌、茶文化、小農市集等，除了電力發展，更透過資本投入，藉由多元化的跨領域合作協助當地產業轉型升級；而「創生」則藉由農產加工廠、文創改造、低碳旅宿、永續觀光，協力打造在地品牌、吸引觀光人潮，盼能增加當地就業機會、活絡地方經濟！

永續設計與科技互動體驗、儲能線上測驗，傳遞綠色願景

今年寶晶能源的展位設計融入了多項永續元素，攤位部分材料採用可回收壓克力製作，並搭配低能耗的LED照明系統。在攤位互動上，多透過可重複使用的展示品，並結合永續教育互動設計，強化參觀者對環境永續及淨零相關知識的吸收。本次寶晶能源參與大會主辦的永續獎，獲第一階段入選，歡迎與會者前往展覽現場投票區，票選出心目中最符合永續概念之攤位！

持續深耕在地，以再生能源支持農村發展

寶晶能源長期支持案場當地小農產品，本次展會亦選用「東片寶石村」鳳梨醋、果乾及蔬菜米果，「屏科大」環頸雉低碳植香米為活動禮品，以實際行動支持並推廣台灣農業。「東片寶石村」為屏東縣內埔鄉東片村集結村內資源打造的品牌，是第一個農村型社會企業，旗下友善耕作農場，不使用化學藥劑，從農場到餐桌，讓每一口食物回到最純粹的味道！環頸雉低碳植香米，由屏科大水稻智慧化耕種跨領域研究團隊與退輔會合作研發，推動稻田節水、固氮、減碳、田間管理標準化及智慧化，以少即是多的理念，達到節省水田用水30%，每公頃可減少約5.4噸二氧化碳的排放。

寶晶能源蔡佳晋董事長表示：「未來，寶晶能源仍將持續致力再生能源發展，並投入案場在地經濟的活絡，期待讓更多企業、居民使用潔淨能源，共同對抗全球暖化，實現普惠綠能！」