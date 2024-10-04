北台灣前三季已推1.26兆 案量爆炸房市跟著爆？

住展雜誌統計，北台灣今年第3季住宅推案約5,160億元，年增2,532億元、96%，將近一倍。住展雜誌發言人陳炳辰表示，今年前三季北台灣推案量已達1.26兆元，央行重手打房下，現況買氣趨弱，爆炸案量恐轉為賣壓。

陳炳辰指出，前三季推案年增暴增，主要是去年不確定因素多，第3季更有平均地權條例上路，建商推案興致缺缺。

相形之下，今年房市沸騰，第3季又有8月台商資金解禁不動產的期待，建商推案信心強，不受7、8月新青安嚴審與銀行房貸滿水位影響，量體近乎倍數成長。

各縣市表現，台北市第3季推案量約1,926億元，占北台灣3成7，為北台灣主戰場，年增274%，爆發力道猛烈，其中元利建設在木柵的新案總銷達600億元，大舉拉抬表現，文山區、南港區、中正區也有突破百億元大案。

新竹地區與桃園市各有95%、71%的年增幅，新竹地區推案沉寂一陣子，建商舊案去化的差不多，終於轉趨積極，第三季推案量達575億元，比起去年同期增近一倍，東區、香山區見超過50億元的指標案，不推則已，一推驚人。

桃園市推案量來到1113億元， A7與航空城有寶佳、璟都建設的百億元大案，青埔與A20地帶亦有力璞、宜誠建設的60億元指標案，激勵一波量體，桃園市在第三季推出接近100案，案數上為北台灣之最，搶攻大台北首購市場。

新北市第三季推案量為1,347億元，年增26%，推案數不到70案，少於新竹地區，在一片推案熱潮中表現差強人意，目前新北已有新案傳出變更產品規劃，延推意味濃厚，是否建商轉向值得留意。

基隆市第三季有128%的年增，主要是基期低，宜蘭地區仍處於平淡，推案量47億元，比去年同期微增15%，個案總銷至多6億元，多在3億元以下，建案以本地客基本盤為主，建商態度漠然。