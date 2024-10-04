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星宇航空與阿拉斯加航空開啟聯營合作 北美旅行更便捷

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
星宇航空聯營阿拉斯加航空，全面飛向美國8大航點。業者提供
星宇航空聯營阿拉斯加航空，全面飛向美國8大航點。業者提供

星宇航空4日宣布，正式與阿拉斯加航空以共掛班號方式展開聯營合作，即日起，旅客可透過星宇航空官網訂購自西雅圖延伸飛往北美內陸八大城市的機票，包括鹽湖城、聖地牙哥、鳳凰城、波特蘭、拉斯維加斯、達拉斯、丹佛及奧斯汀。搭乘星宇航空前往西雅圖的旅客，將可銜接後段由阿拉斯加航空執飛，共掛星宇航空班號的聯營航班，前往八大城市，讓北美旅行變得更加便捷快速。

星宇航空翟健華執行長表示，此次為星宇航空首次的聯營航班，與阿拉斯加航空的合作更加深化，進一步提升星宇航空在北美的航網便利性，使旅客能更快速且完整的安排飛航行程，讓旅程更加靈活多樣。星宇航空未來將會持續尋求與不同航空業者簽訂客、貨運聯航協定，期望爭取更多合作機會，共同創造雙贏局面。

這次聯營航班的八大航點廣受歡迎且轉機時間方便，旅客於抵達西雅圖後，最快可於三小時內轉機搭乘聯營航班，銜接下一段航程。此外，搭乘聯營航班的哩程也可累積於COSMILE會員計劃，哩程累積更快速！除了聯營航班的八大城市外，旅客亦可透過客服中心或合作旅行社，利用阿拉斯加航空轉機抵達北美上百個其他目的地，享受更輕鬆的旅行體驗。

星宇航空截至2024年12月共飛航31條航線，除綿密的亞洲區域航網，亦擴及北美西岸三大城市：洛杉磯、舊金山及西雅圖。其中，洛杉磯航線預計於12月22日增班為每周十班飛航。同時，西雅圖航線亦將於明年3月1日增班為每日飛航。

即日起，旅客可透過星宇航空官網訂購自西雅圖延伸飛往北美內陸八大城市的機票，包括鹽湖城、聖地牙哥、鳳凰城、波特蘭、拉斯維加斯、達拉斯、丹佛及奧斯汀。業者提供
即日起，旅客可透過星宇航空官網訂購自西雅圖延伸飛往北美內陸八大城市的機票，包括鹽湖城、聖地牙哥、鳳凰城、波特蘭、拉斯維加斯、達拉斯、丹佛及奧斯汀。業者提供
星宇航空啟動北美聯營航班，拓展八大城市航點。業者提供
星宇航空啟動北美聯營航班，拓展八大城市航點。業者提供

加航 星宇航空 西雅圖

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