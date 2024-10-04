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和勤營收／9月2.22億年增2.8％ 第4季再創今年新高可期

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

高端精密沖壓大廠和勤精機（1586）公布9月合併營收2.22億元，較去年同期略增2.8％；累計前九月合併營收19.17億元、年增18.8％。和勤車用零件新品出貨爬坡、硬碟(HDD)零件需求回升，而出口零件及商用車零件新品項均在第4季陸續量產，第4季營收再創今年新高可期。

和勤今年營收穩定成長，其中，第3季單季合併營收6.65億元，創下今年單季新高，並較去年同期成長13.2％，隨著旺季來臨及多項新品即將量產，預期第4季營收將再攀升。

和勤表示，9月份兩大業務的營收分別為：車用零件1.61億元，占比72.50％；硬碟機構件(VCM Plate)0.55億元，占比24.81％。

部分車用零件客戶受到燃油車銷量影響，9月車用零件營收略低於上月，不過和勤的客戶相當分散，估計影響程度不大，在第4季新品量產之前，仍可維持穩定營收；硬碟(HDD)零件旺季效應，9月營收創今年次高，傳統上第3季是硬碟出貨最旺的一季，不過AI帶動高階儲存硬碟需求仍然強勁，預期第4季硬碟零件仍將維持第3季水準。

和勤除了爭取中國大陸零件在地化優勢之外，今年更是積極搶攻出口至海外的國際車廠平台件，這些都是原本已具規模的暢銷車款零件，訂單轉移至和勤供應，因此一旦開始量產，將立即有明顯的營收貢獻。出口零件及商用車零件新品項均在第4季陸續量產，第4季營收再創今年新高可期。

營收 硬碟

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