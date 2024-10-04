聽新聞
0:00 / 0:00
美東碼頭大罷工 全球海空運價將漲一波
美東碼頭大罷工情勢複雜，業內預期，對物流業的影響將在罷工後才正式發酵，進一步說，全球貨物運輸需求會在罷工結束後爆發，預期屆時海、空運價將一齊大漲。
最新的發展是，這次美東碼頭罷工後，各船公司陸續抵達美東外海，大部分都在靜待從新開港口開始作業，隨著船舶排隊量愈來愈多，返回亞洲時間拉長，船舶供應量大減，塞港與缺艙問題可能也會引爆。
特別的是，因為貨櫃船期受罷工影響而混亂，部分急著要在耶誕假期前交貨的貨主，可能會安排空運先走一趟，或是複合運送先趕送美東等待。
由於當前中國大陸正在放十一長假，因此，航空貨運價格目前仍持穩，至於海運方面，客戶也都還在觀望情況，抱著罷工隨會結束的心態，準備一旦結束，搶出第一波貨品，以免受到運費大漲之苦。
在航空貨運方面，業者推估，因應耶誕節、新年假期的急單，在罷工壓力下，「海轉空」效應發威，預期大陸十一長假結束後，航空貨運到美東將爆出大量急單。
物流業者也提醒，航空運價從亞洲到美西、美東每公斤為新台幣260-270元，加上航空燃油附加費用36 元，每公斤價格持穩在300元區間，今年來市場需求吃緊，價格變動不大，但急單報到後，在罷工期間內可能會先漲一波。
國內的物流業者分析，國際碼頭工人協會（ILA）約5萬碼頭工人自10月1日舉行罷工後，目前白宮尚未出面干預，不過已有貨主串聯向白宮陳情，希望援引法律中止罷工，因此情勢變的更複雜。罷工愈久運價蓄積的漲勢力道愈大，一旦罷工結束，才是正式漲價的起點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言