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和大：工具機產業控股 可參考金控

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

國發會計畫推動工具機產業控股公司，和大集團董事長沈國榮表達全力支持態度，他指出，台灣工具機廠規模太小，「年營收起碼要超過500億元以上，才具國際競爭力」，整合業界力量與資源，推動產業控股是當務之急。

沈國榮建議政府參考金控的做法，應先確立主管機關，由經濟部跨部會整合國發會、國科會、財政部等單位成立「產業控股發展委員會」，對產業界進行宣導與意願調查。另外也要訂定相關法令，包括資產計算、股權換算、合併過戶及稅務優惠等，政府要先有政策條件出來，才能讓廠商有所依據。

沈國榮說，和大集團一直在朝產業控股的方向發展，集團旗下關係企業包括和大（1536）、高鋒、華豐及聚大智能科技，其他還有交互持股的健信、慕康生醫等公司，橫跨鈑金、輪圈、輪胎、傳動系統、模具開發、加工設備等，逐步建立汽車零組件供應鏈版圖。

沈國榮指出，台灣工具機廠的規模普遍太小，而且同質性太高，又有家族企業的包袱，不願屈居老二。客戶買車床，只要公開表示願意接受各公司報價，各工具機廠自己就會「殺成一片」。

和大 國發會 工具機

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