工具機大廠 推大併購計畫

工具機產業近年不景氣，業界不斷傳出中小型工具機廠有意出售的訊息。工具機大廠程泰集團董事長楊德華宣布，即日推動「大併購計畫」，強調隨時可以備妥50億元以上資金進行併購，初期目標將集團營收推升至300億元以上。

楊德華指出，併購目標初步以磨床為優先，其它包括CNC車床、加工中心機、沖床等，零組件廠則以鑄件、鈑金廠為主，目前已有幾家廠商正在洽談合作。

國內工具機廠推動併購最成功的當屬友嘉集團，旗下有30個品牌，在台灣、德國、義大利、瑞士、日本、韓國、美國、中國大陸等地擁有50個生產基地，工具機事業群年營收逾300億元以上，是全球第三大工具機集團。

程泰集團旗下有程泰機械（1583）、亞崴機電、益全機械等三家子公司，產品涵蓋立式及臥式車削中心、走心式車削中心、車銑複合加工中心機、龍門加工機等，2018年時營收曾達到83.82億元的高點，去年合併營收則為53.19億元。

楊德華指出，國發會主委劉鏡清喊出協助工具機業創新結盟、發展產業控股公司，立意好但難度太高，工具機廠多有家族企業的歷史包袱，加上同質性高、廠商數量太多，即使結盟，各項策略聽誰的都很難搞定。透過併購實質掌握主導權，各子公司資源整合與互補，可以達到綜效最大化。且併購非上市櫃公司，須掌握51%以上股權，但上市櫃公司則只要持股比率達到最大股東即可。

楊德華不諱言，目前工具機產業景氣不佳，很多中小型工具機廠生意不好，陸續傳出放無薪假，甚至有意出售的情形，是推動併購的好時機。集團初期以年營收300億元為目標，未來挑戰500億元，才具備國際級工具機集團的競爭力。

目前程泰集團旗下投資公司持有宇隆、惠特、博大等股票，均未質押，加上程泰、亞崴年年獲利，現金滿手，隨時可以備妥50億元以上銀彈進行併購。

由於併購的資金規模較大，楊德華也歡迎政府相關基金採初期入股的方式，一起參與併購，等公司上軌道並獲利，政府基金可以獲利了結出場。