台製電動車零組件 市占亮眼

經濟部產業發展署表示，台灣具備12年以上電動車關鍵系統開發能量與供貨製造經驗，已切入特斯拉（Tesla）、Stellantis、豐田（Toyota）、BMW及通用汽車（GM）等國際車廠供應鏈，2023年全球車用面板有21%、全球車用微控制器七成、全球車載充電器逾一成，皆是台灣製造。

產發署表示，台灣已具備包括電動車馬達動力、車身、車電、電池與充電等系統，開發供貨超過100項產品，切入國際大廠供應鏈，以彈性製造和快速反應能力著稱，在部分領域更有相當市占率。

不過，台灣在電動車產業發展也面臨挑戰，例如在電池、電機、電控等電動車核心技術仍有待加強。官員說，電池面臨中國大陸量產傾銷的衝擊，這也是全球議題；汽車是高度注重安全的產業，不過煞車系統台灣起步晚，尚須時間建立信任度。

經濟部產發署金屬機電組長郭肇中表示，過去電動車產業發展以零組件為主，各廠商單打獨鬥，零組件價格較低，未來應進行整合，並往次系統發展，例如鴻海開發國產電池芯、東元開發高功率馬達；推動廠商升級為國內外整車廠Tier 1供應商，智慧座艙（友達、群創）、多合一馬達（富田、台達電）等系統進入歐美日車廠供應鏈。

他舉例，富田馬達現已可供貨給日本馬自達，信昌智慧天窗供貨印度、輝創駕駛輔助系統亦供貨給東南亞國家，希望未來全面提升產業能量。