聽新聞
0:00 / 0:00

台製電動車零組件 市占亮眼

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

經濟部產業發展署表示，台灣具備12年以上電動車關鍵系統開發能量與供貨製造經驗，已切入特斯拉（Tesla）、Stellantis、豐田（Toyota）、BMW及通用汽車（GM）等國際車廠供應鏈，2023年全球車用面板有21%、全球車用微控制器七成、全球車載充電器逾一成，皆是台灣製造。

產發署表示，台灣已具備包括電動車馬達動力、車身、車電、電池與充電等系統，開發供貨超過100項產品，切入國際大廠供應鏈，以彈性製造和快速反應能力著稱，在部分領域更有相當市占率。

不過，台灣在電動車產業發展也面臨挑戰，例如在電池、電機、電控等電動車核心技術仍有待加強。官員說，電池面臨中國大陸量產傾銷的衝擊，這也是全球議題；汽車是高度注重安全的產業，不過煞車系統台灣起步晚，尚須時間建立信任度。

經濟部產發署金屬機電組長郭肇中表示，過去電動車產業發展以零組件為主，各廠商單打獨鬥，零組件價格較低，未來應進行整合，並往次系統發展，例如鴻海開發國產電池芯、東元開發高功率馬達；推動廠商升級為國內外整車廠Tier 1供應商，智慧座艙（友達、群創）、多合一馬達（富田、台達電）等系統進入歐美日車廠供應鏈。

他舉例，富田馬達現已可供貨給日本馬自達，信昌智慧天窗供貨印度、輝創駕駛輔助系統亦供貨給東南亞國家，希望未來全面提升產業能量。

經濟部 電動車

延伸閱讀

歐盟對陸電動車加稅表決在即 德法各自表態

歐盟對中電動車加稅案 蕭茲：應持續談判解決爭端

港媒：德國外相月內訪問中國 議題包括電動車

Skoda全新電動車Elroq發表 瞄準主流市場甜蜜點紅心

相關新聞

颱風經濟學 百貨周年慶熱爆 新光三越買氣人氣雙旺

第4季是零售業傳統旺季、百貨業密集推動周年慶。新光三越每年第一波周年慶是「百貨風向球」，昨（3）日首波周年慶起跑雖遇上颱...

車電鏈 年產值衝5,000億

因應全球運具電動化趨勢，經濟部力推國內車廠轉型生產國產電動車，催生國產電動車LUXGEN n7，預估今年創造銷售上萬台的...

工具機大廠 推大併購計畫

工具機產業近年不景氣，業界不斷傳出中小型工具機廠有意出售的訊息。工具機大廠程泰集團董事長楊德華宣布，即日推動「大併購計畫...

創業心法／擴大視野 屢戰屢勝

「老師您好，這是我的三款日式泡菜，目前在自己的臉書粉專上銷售，但不知為什麼賣了快一年了，月銷售量不增反減，我看您的文章說...

智慧經營／工研院資深副總王鵬瑜 為新創智財鍍金

工研院資深副總暨法務長兼技術移轉與法律中心執行長王鵬瑜，近年來結合工研院與信保基金及銀行推動無形資產貨幣化，在逐步建立共...

會計師看時事／低碳轉型 金融業扮推手

為配合全球減碳趨勢，各國紛紛制定法規以控管碳排放，並帶動碳交易、碳稅、碳費等推動政策作為。台灣政府亦通過《氣候變遷法》，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。