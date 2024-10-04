車電鏈 年產值衝5,000億

因應全球運具電動化趨勢，經濟部力推國內車廠轉型生產國產電動車，催生國產電動車LUXGEN n7，預估今年創造銷售上萬台的佳績。經濟部表示，透過國產電動車練兵，希望帶動車用電子包括聯發科（2454）、旺宏、瑞昱、大億、群創、和碩等打入全球智慧電動車供應鏈，預計台系車用電子供應鏈今年產值突破5,000億元，成長率將達25%。

經濟部產發署金屬機電組長郭肇中表示，訂下「2030年電動車市售比30%、2040年電動車市售比100%」目標，台灣有ICT量能，過去雖無法自製（燃油車）引擎，但可以做（電動車）馬達，汽車產業由燃油車轉為電動車，台廠很有機會從零組件做到整車生產。

經濟部表示，一面協助傳統車廠投入國產電動車的在地生產，其次希望國內車輛零組件產業結合ICT量能，轉型電動化、智慧化，發展具競爭力的智慧電車供應鏈，目前智慧座艙、智慧車載系統等陸續打入國際供應鏈。郭肇中說，國產化是練兵，最終目的就是要出口，打入國際市場。

鴻海、裕隆合資成立鴻華先進，自主設計LUXGEN n7已出貨上路。郭肇中指出，供應鏈多為台灣零組件廠商，包括聯發科車用晶片、旺宏的快閃記憶體、瑞昱的聯網通訊IC、大億頭燈、儒億尾燈、歐特明相機模組、輝創雷達、群創及瀚宇面板，以及趨勢科技的資安系統等，LUXGEN n7國產化比率一開始就超過四成。

他表示，許多ICT業者積極跨入車電領域，不乏打入Tier 1車廠供應鏈，例如和碩智慧座艙是台灣在電動車產業指標代表。半導體及晶片是台灣強項，台廠具備智慧車電系統整合能力，產發署引導業界投入布局駕駛輔助系統（ADAS），朝向智慧駕駛發展，並打入車廠智慧座艙供應，以及提供車廠完整座艙解決方案，目標成為全球電動車供應鏈重要環節。

產發署並提及，近期ICT業界龍頭倡議垂直分工，與產業鏈環節中最具全球競爭力的廠商合作。鴻華先進設計的LUXGEN n7中，選用有競爭力的國產產品，由裕隆汽車製造。打破了傳統國內車廠原有各自供應鏈的生態，此全新模式將使有競爭力廠商可以跨廠牌提供零組件，更可降低電動車成本。