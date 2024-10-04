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百貨賣場颱風假開門搶客 美食街塞爆
全台昨（3）日受颱風山陀兒影響，連續第二日停班停課，但因北部和中部風雨並無預期大，加上外送平台暫停，百貨賣場風雨無阻，紛紛開門營業搶客。除了購物人潮外，不少人攜家帶眷去美食街用餐，生意好到百貨餐飲業者緊急備料因應。
山陀兒颱風重創南部地區，但中部、北部風雨不大，加上周年慶起跑，採購與用餐人潮湧入百貨公司。百貨業估計，近兩日人潮皆比平時增加兩成，美食街更是人潮滿滿，來客量較平日暴增逾三成，百業停班也創造了另類「颱風經濟」。
業者指出，全台連放兩天颱風假，不少連鎖餐飲業者也休息，也因遵守政府法規，外送平台暫停外送服務，百貨公司開門搶客，美食街成為民眾臨時廚房，用餐來客來暴增逾三成。
台北各大百貨公司昨日擠滿採購與吃飯的人潮，台中市包括台中大遠百、新光三越中港店、中友、廣三SOGO都宣布正常營業，備料水位拉高到假日水準。
餐飲服務是百貨公司近年來推動業績的項目，因應颱風創造的連假，加上周年慶起跑，已有不少消費者開始到百貨公司預購與採購，台中大遠百表示，各類餐飲店為了迎接消費者，比照假日標準進行備料。
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