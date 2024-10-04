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颱風經濟學 百貨周年慶熱爆 新光三越買氣人氣雙旺

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
「百貨風向球」新光三越周年慶首波四店首日買氣、人氣雙旺。 新光三越/提供
「百貨風向球」新光三越周年慶首波四店首日買氣、人氣雙旺。 新光三越/提供

第4季是零售業傳統旺季、百貨業密集推動周年慶新光三越每年第一波周年慶是「百貨風向球」，昨（3）日首波周年慶起跑雖遇上颱風攪局，但四家店面第一天買氣、人氣雙旺，首日業績上看14億元，總來客數衝破12.6萬人次。新光三越表示，今日台南中山店、高雄三多店接力登場，可望維持消費熱潮。

昨日舉辦百貨周年慶的業者還有Global Mall和宏匯廣場，Global Mall指出，首日不受颱風影響，北部六店業績開紅盤，較去年週年慶首日成長15%；宏匯廣場亦傳捷報，業績創新高成長突破三成。

百貨週年慶首日開跑要點 圖／經濟日報提供
百貨週年慶首日開跑要點 圖／經濟日報提供

新光三越首波周年慶三日由台北南西店、台中中港店、桃園站前店和嘉義垂楊店領軍開跑，不受颱風影響湧入大批購物人潮。新光三越觀察，周年慶首日，買氣指標化妝品以精品彩妝、頂級保養、療癒香氛表現最亮眼，爆發雙位數成長，彩妝以底妝類及唇彩需求最為強勁，精品彩妝整體成長超過一成；AI家電、美型多功能家電、3C神機銷售表現也強勁。

新光三越表示，除了市場最強滿額回饋，搭配桃園站前店、台中中港店改裝後導入新櫃、新品，商品競爭力加強，配合虛實整合的線上線下多重助攻，化妝品、家用、3C及服飾等各業種買氣持續沸騰，美妝保養業績成長10~20%。今天是台南中山店、高雄三多店順延一天加入周年慶活動，預料將延續熱潮。

Global Mall北部六店周年慶首日業績開紅盤，預計較去年首日成長15%，新北中和、桃園A19皆成長超過20%，觀察消費者主要鎖定首日優惠商品，包括秋裝新品、黃金珠寶、化妝品特惠組，颱風假也讓家庭採購或用餐人潮增加，超市、美食街、餐廳業績大增。

宏匯廣場今年推動樓層改裝，包括流行女裝服飾新櫃、高檔美妝品牌複合店進駐，加上消費回饋、各樓層加碼回饋，韓國商品展登場與餐飲優惠助攻業績表現，周年慶開館第一小時就湧進人潮、車流滿到排隊進館。首日熱銷的業種主要是小家電產品像是咖啡機、微波爐、空氣清淨機，新上市iPhone16詢問度也相當高。周年慶首日業績截至昨日傍晚，相較去年同日成長估超過四成、來客數則推估成長超過二成。

周年慶 新光三越 颱風假

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