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星宇航空逐步拓展軸輻式航網 2025年底機隊達33架

中央社／ 台北3日電
星宇航空示意圖。本報資料照
星宇航空示意圖。本報資料照

星宇航空將於25日上市掛牌，預計於4日展開競拍投標。星宇航空表示，將於廣體機隊引進後，逐步拓展連結北美、歐洲與大洋洲的軸輻式航網，機隊規模在2025年底將達33架。

第一金證券主辦的星宇航空股票初次上市案（IPO），預計10月4日至8日展開上市前競拍投標。星宇航空今天透過新聞稿表示，競拍張數為31萬9600張，最低投標價格每股17.39元，訂10月11日開標，採美國標方式競拍，競拍後將訂出承銷價，隨後進行公開申購，股票上市掛牌日預計10月25日。

星宇航空表示，開航初期聚焦發展亞洲市場，開拓亞洲重點商務大城與旅遊航點，站穩發展利基、累積未來轉機客源，並將於廣體機隊引進後，逐步拓展連結北美、歐洲與大洋洲的軸輻式航網。

星宇航空指出，今年8月開航北美第3個航點西雅圖，預計至年底全球共31條航線、27個航點，機型以空中巴士為主，機隊規模將達26架，2025年底將達33架。

星宇航空表示，營收呈逐年成長，2023年營收為新台幣224.72億元，年增568%，並由虧轉盈；2024年前8月營收為231.09億元，已超越2023年全年表現。

星宇航空 競拍

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