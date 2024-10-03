聽新聞
0:00 / 0:00
星宇航空逐步拓展軸輻式航網 2025年底機隊達33架
星宇航空將於25日上市掛牌，預計於4日展開競拍投標。星宇航空表示，將於廣體機隊引進後，逐步拓展連結北美、歐洲與大洋洲的軸輻式航網，機隊規模在2025年底將達33架。
第一金證券主辦的星宇航空股票初次上市案（IPO），預計10月4日至8日展開上市前競拍投標。星宇航空今天透過新聞稿表示，競拍張數為31萬9600張，最低投標價格每股17.39元，訂10月11日開標，採美國標方式競拍，競拍後將訂出承銷價，隨後進行公開申購，股票上市掛牌日預計10月25日。
星宇航空表示，開航初期聚焦發展亞洲市場，開拓亞洲重點商務大城與旅遊航點，站穩發展利基、累積未來轉機客源，並將於廣體機隊引進後，逐步拓展連結北美、歐洲與大洋洲的軸輻式航網。
星宇航空指出，今年8月開航北美第3個航點西雅圖，預計至年底全球共31條航線、27個航點，機型以空中巴士為主，機隊規模將達26架，2025年底將達33架。
星宇航空表示，營收呈逐年成長，2023年營收為新台幣224.72億元，年增568%，並由虧轉盈；2024年前8月營收為231.09億元，已超越2023年全年表現。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言