創業心法／擴大視野 屢戰屢勝

「老師您好，這是我的三款日式泡菜，目前在自己的臉書粉專上銷售，但不知為什麼賣了快一年了，月銷售量不增反減，我看您的文章說過的『廣告投放』我有做，放在其他臉書社團裡置入宣傳也做了，但仍然…」。50屆八的老江近日透過友人的介紹，約了我在咖啡館裡聊及他連夜難寐的困煩原由。

有句成語「以管窺天」，白話解釋就是：從小孔或縫隙裡看。通過竹管子的孔看天。比喻見聞狹隘或看事片面。以老江的實例言，這四字戒語或是提點他頓悟點的最適之說。

為避免「以管窺天」無端上身的戕害；創業（經營）者應以放大視野和格局的慣性思惟來因應市場的所有挑戰，無論線上或線下。現以「七大脈絡」的整合分享，希冀對有此傷的業者有所裨益。

七大脈絡分別是知其然也要知其所以然、確認受眾需求的現況與趨勢並滿足之、市場（可縮小範圍為商圈或地域）對手與我方的SWOT（優勢、劣勢、機會與威脅）因應連動、擬妥階段性目標並啟動之、及時檢討改善現況與優化、持續學習精進並導入賽道中應用，以及樂意分潤（團隊）和回饋社會。

經營獲利要贏，需要從點線面、立體的各關係要項上著手，若其中一樣註定無法取勝於對手，何妨換個角度思考，專學自己專精也尚有可能奪標的「點」。

日本發那科公司（FANUC LTD）創建於1956年，瞭解用戶、世界市場需求，不斷開發高端新商品，發展全球市場急需的數控系統，1990年開始出新的NC系統「系列16」，在1990年9月美國芝加哥IMTS（美國國際機床展）上展出引起矚目，掌握了主動權。1985年開發出的「O系列」也不斷改進，在中國大陸市場通過北京FANUC機電公司推銷，獲取巨大利潤，社長稻葉善治說：「初心愈簡單，爆發的力量愈驚人。」「想像未來最好的方法，就是去創造他。」管理大師彼得杜拉克（Peter Ferdinand Drucker）說。

有中國比爾‧蓋茲之稱的財務軟體企業用友創辦人王文京則說，創業有成必三要：一要是找準自己的定位，具體的方向要選準，不一定太大，但一定要實際。二要圍繞這個方向，盡快培育自己的核心競爭力。三要專注和持之以恆。

在創業興盛的台灣，在你起心動念創業時，尤其需要先找出自己無法取代的優勢，若找不到就創造出來。

《這樣想，就對了》書中揭示，若想要在職（商）場屢戰屢勝，必須先擁有積極進取的心態。換句話說，就是捲起袖子，做就對了。