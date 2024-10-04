職感心教練／學習自我覺察 善盡職責本分

在疫情期間，為減少病毒傳播，人與人之間的距離漸漸拉開了，工作上也啟用電話或視訊會議取代實體會議。即使疫情已經結束，許多人仍傾向避免面對面接觸，盡可能採取遠距會議，因欠缺近距離交流，有些人開始忽視會議成員的存在，甚至在言語上失去分寸，未察覺自己說話不當。

我曾聽到專案經理滔滔不絕地陳述專案中的困難，對主管的疑問也一一以「沒辦法、客戶不答應」等消極理由回應。或甚至有人大放厥詞，直言老闆的目標根本無法達成，惹得老闆憤怒地質問：「這是誰在講話。」

古代職場上也有如《三國演義》中的楊修，他才華橫溢，但過於聰明，經常在曹操面前賣弄，多次觸犯曹操的忌諱，最終導致悲劇的發生。

你身邊是不是也會有這種職場上白目的人，講話不看對象、場合與事件，有欠考慮的態度，經常脫口說出一些不得體的話？不過，並非每一位都像楊修這樣恃才傲物而目中無人，或不守規矩而我行我素。

有些人本身的性格耿直，不經過縝密的思慮，就隨意且直白的表達出來，不認為所說的話會造成什麼問題與後果，也因此無法清楚的覺察到，在什麼場合，要怎麼說話，才會是比較恰當的。

這類屬於「不自覺白目型」的人，會直觀的反映當下的事件，該說就說，該做就做，過得自在快樂。可惜的是，缺乏自知之明，未能明確界定自己應盡的職責與本分，也無法意識到這些言行對自己與團隊會造成的影響。由於欠缺自我覺察的能力，無形中失去了許多自我學習與成長的機會。

要如何喚醒他們的覺察力，的確是一項挑戰。畢竟，如果對方本身就缺乏自省能力，要讓他意識到自己的言行不當，並非容易的事。這時，就需要第三者的提點。

身為主管，一旦意識到你的部屬屬於這一類型的人，那麼你可以採用以下五步驟，透過對談來演出一齣戲，讓對方進行角色扮演並喚醒覺察。

一、設置場景：首先描述一個場景或情境，最好是主管自己親身的經歷，或者重現當初你觀察到部屬不自覺白目的事件，更能讓他身歷其境。

二、分配角色：先邀請部屬扮演自己，主管則是他所面臨情境中另一方的角色。明確彼此在情境中的定位與關係，創造出互動的氛圍。

三、模擬對話：讓部屬以自己的角色發言，並適時詢問他在該情境中產生的想法和情感。主管則扮演另一方的角色，也必須提出觀點與內心想法。

四、角色互換：在對話進行到一定程度時，雙方交換角色，讓部屬嘗試從對手的角度去思考和感受，這樣可以促進他對其他人觀點的理解與覺察。

五、反思與討論：對話結束後，邀請部屬分享他在角色互換過程中的體驗。主管可以進一步引導，詢問他是否看到了新的觀點，或者發現了不同的思維模式與行為。

在過程中，主管甚至於可以還原部屬當初不當的言行與口吻，讓他更能感受到自己的行為模式。透過具體的情境演練，協助部屬從不同的角度看待問題，激發自我覺察，讓他在未來的實際情境中，更能適切地做出對應。