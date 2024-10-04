智慧經營／工研院資深副總王鵬瑜 為新創智財鍍金

工研院資深副總暨法務長兼技術移轉與法律中心執行長王鵬瑜，近年來結合工研院與信保基金及銀行推動無形資產貨幣化，在逐步建立共識的同時，形成穩固的金三角的關係，並成為新創企業尋求融資的一大助力。過去五年來，共完成57家企業申請融資複審作業，其中已有32家次以專利或技術獲得銀行資金融貸5.73億元，帶動投資、上市櫃與資本市場效益驚人。

帶動創投投資

依據Ocean Tomo報告揭露，美國S&P500大企業的市值，無形資產占比，已從17%一路攀升至90%。然而，新創事業缺乏足夠的資金支持，同時也缺乏吸引資本市場投資的能力。這項落差的關鍵在於新創企業與資本市場之間，缺乏有效且專業的連結。

僅管如此，美國創投資金在資本市場的投資占比約為0.4%至0.5%，反觀台灣確僅約為0.04%，呈現明顯的差距。王鵬瑜強調，台灣的創新競爭力在國際評比中名列前茅，但資金流向新創發展的情況卻不理想，技術市場與資本市場存在嚴重落差，需要強化補足。

政府看到問題的癥結，透過修訂產業創新條例，建立起無形資產評價機制。王鵬瑜說，這項機制讓企業能夠以專利及技術等無形資產作為融資抵押，並吸引銀行提供貸款。

截至去年底，工研院已評價了許多新創與中小企業的無形資產，協助其獲得銀行貸款。這不僅解決了企業資金需求的問題，成功運用其無形資產，也增強創投業者對該企業的信心，更進一步帶動創投投資的增加，為企業智財鍍金。

王鵬瑜指出，新創事業培育是工研院創造產業價值的重點策略之一。工研院新創的四大重要磐石機制在於：塑造勇於創新創業的文化、提供專業輔導育成服務、協助新創團隊引資，以及強化投後管理。工研院憑藉經濟部科專計畫的長期支持，得以厚植研發實力，進而全面推動新創事業的發展，創造出產業效益與經濟動能。

打造創業文化

同時，在文化塑造階段，積極培育與活絡全院新創氛圍，形塑資本市場思維導向DNA。王鵬瑜舉例指出，光是去（2023）年，工研院就開設37堂實體及線上創業課程，參與人員超過5,000人次，近三年累計參與達1.1萬人次。2024年舉辦的第三屆ITRI Startup創業競賽，共計24組新創團隊參加，非研發單位員工也積極參與，成功打造出「研而優則創」的創業文化。

在輔導育成階段，則是結合創新工業技術移轉公司（ITIC）、商業化諮詢委員會（CAC）專案輔導，強化新創標的能立足於市場。在新創引資階段，還主動鏈結國內外資本市場，如透過ITIC自有資金或其所管理基金，串連產業領袖，協助新創團隊募集營運資金，成立新創公司，2023年成功促成8家新創公司成立。在投後管理方面，強化鏈結工研院與ITIC資源，提升企業價值，兼顧興利與風險控管，得以促成穩健增資與上市。