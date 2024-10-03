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整理包／高雄、屏東連4天放颱風假 各地4日停班停課資訊看這裡

山陀兒襲台山區恐有強風 文化大學4日線上教學「勿前往校園」

颱風逐漸減弱 高鐵4日全線正常營運

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

颱風山坨兒逐漸減弱，台灣高鐵（2633）公司決定4日全線正常營運，各車次列車依時刻表發車。唯獨颱風期間為確保運行安全，部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，敬請旅客預留較充裕之轉乘接駁彈性時間，以利行程順暢。後續如因颱風變化影響高鐵營運，將儘速對外公告。

颱風雖已逐漸減弱，但部分地區仍可能出現較大風雨，台灣高鐵公司再次呼籲，鄰近高鐵沿線之民眾務必加強固定：大型T字招牌、農（漁）用尼龍網具、帆布、棚架、氣球、廣告物等物件，由於該等物品若遭強風吹落，可能飄入高鐵路線範圍內，恐纏繞架空電車線、損毀高鐵資產設備，亦將嚴重影響行車安全，而有觸法之虞，請民眾切勿掉以輕心。 

台灣高鐵颱風期間相關退費及退票規定，自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間車票之旅客，若列車正常運行或列車運轉變更、車次取消而未搭乘，可自乘車日（含）起一年內，持未經使用之車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費；持受影響車次車票之旅客，改乘較低票價車廂者，可於乘車日（含）起一年內至各車站售票窗口辦理車廂差額退費；台灣高鐵因颱風之天然災害因素，而採取行車限速導致列車到站延誤，將不適用延遲之退費補償規定。

雨量 颱風

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