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國內線4日中午恢復營運 民航局協調加班機與軍機疏運

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

颱風山坨兒持續減弱，交通部民航局3日指出，依據各航空公司規劃，國內線4日將取消90架次，各航線將在中午前後陸續恢復營運。為協助疏運旅客，除積極協調航空公司增加運能，也將請軍方支援，視狀況啟動軍機疏運。

民航局指出，4日立榮航空本島出發航班除馬祖航線13：00前取消，其餘本島出發航班中午12：00前均取消，全日共取消51架次。部分航班則因調度因素，將會調整到離站時間。

華信航空4日共取消37架次，包括往返南竿之AE7901/7902、往返台東之AE391/392取消，其他航班，松山出發航班在11：30前、澎湖出發航班在12：00前、金門出發航班在12：10前、台中與高雄出發航班在13：00前取消，各航線也都將在中午前後陸續恢復營運。

德安航空除取消高雄往返七美之DA7001/02航班，其他航班原則上將正常營運，但基於安全考量，採逐班依天氣保守放行。

由於國內線航班已連續取消二天以上，預期4日航班恢復後，各機場將湧入大批旅客，民航局已協調航空公司擴大運能，目前立榮航空已確定將加開北金B7-9381/9382、北花B7-9187/9188加班機，後續民航局仍會繼續協調航空公司加開班機或放大機型。

此外，民航局也已聯繫軍方，希望軍機能協助疏運，由於軍機適航要求較高，4日民航局將在天候等狀況允許下，啟動軍機疏運。

由於航空公司仍會依天候調整航班，民航局除已要求航空公司需於官網公布即時航班訊息並通知旅客，也請旅客出發前務必留意氣象資訊，並先向航空公司確認航班動態，以利行程規劃。

民航局 立榮航空

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