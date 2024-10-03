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LUXGEN n⁷ LR長程版買氣旺 3小時超過600人線上繳費

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
LUXGEN n⁷ LR買氣旺，絲毫不受風雨影響，推估單日可進千台。業者提供
LUXGEN n⁷ LR買氣旺，絲毫不受風雨影響，推估單日可進千台。業者提供

LUXGEN n⁷ LR長程版於3日下午2點正式啟動尊榮早鳥專案，3小時內已有超過600人在颱風假中線上繳費，買氣絲毫不受風雨影響，推估單日可進千台。

想買電動車的消費者注意！全新的LUXGEN n⁷ LR長程版已於10月3日下午2點啟動「n⁷ LR長程版早鳥尊榮禮遇」專案限時申請，10月23日前若直接於線上繳交萬元完成下訂，還可獲得於農曆年前優先交車的資格。

網友紛紛把近期推出的國產車Corolla、Kuga與CRV等做比較，並指出納智捷此次的訂價從119.9萬元起，無痛從油車轉純電休旅，價格讓人心動。

延續台灣品牌精神，納智捷以共創理念，新增售價124.9萬元，把最受歡迎的環景影像系統、駕駛座電動座椅與以及電動車標示性強的貫穿式尾燈組一次到位，最受青睞。

國產車 納智捷 電動車

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LUXGEN n⁷ LR長程版 10月3日下午2點搶訂開跑

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