新光三越周年慶首日無懼山陀兒 來客數衝破12.6萬人次

新光三越每年第一波周年慶向來有「百貨風向球」之稱，今年雖首日巧遇中颱山陀兒，但首波四店第一天買氣、人氣雙旺，首日業績有望突破14億，來客數衝破12.6萬人次。新光三越表示，明（4）日還有台南中山店、高雄三多店接力登場，可望持續引爆購物熱潮。

周年慶同樣今日開跑的還有Global Mall和宏匯廣場，Global Mall也表示，週年慶首日不受颱風影響，北部六店業績開紅盤，預計較去年週年慶首日成長15%。宏匯廣場亦傳捷報，業績創新高成長破三成。

新光三越首波周年慶3日上膛，由台北南西店、台中中港店、桃園站前店和嘉義垂楊店，四店領軍開跑，早上一開店即湧入大批購物人潮。其中，買氣指標「化妝品」開紅盤，頂級保養、精品彩妝、療癒香氛飆雙位數成長，房市熱潮搶搭週年慶滿萬送萬點，包括AI 家電、美型多功能家電、3C 神機也有不錯的銷售表現。另外，換季+旅遊雙效催動，男女流行服飾、休閒運動、旅遊周邊商品買氣激增二成，超級瑪利歐卡友禮炙手可熱，手機掛繩組上架即秒殺，全球獨家悠遊卡10分鐘秒兌出500張。

新光三越表示，在化妝品單筆滿2,000送2,000點、全館累計滿5,000送5,000 點以及超級瑪利歐集點送等市場最強回饋，搭配大規模改裝，導入最多新櫃、新品及備貨量最足等超強商品力，與線上線下、超強數位渠道的多重助攻下，化妝品、家用、3C 及服飾等各業種買氣持續沸騰。

台南中山店、高雄三多店週年慶順延一天於10月4日熱鬧開跑，首日優惠活動、限量商品都能搶購，預料將延續四店熱潮，續創佳績。

新光三越觀察，週年慶首日，化妝品以精品彩妝、頂級保養、療癒香氛表現最亮眼，爆發雙位數成長，彩妝以底妝類及唇彩需求最為強勁，包括CHANEL、DIOR、YSL 、VALENTINO BEAUTY 都有人氣熱賣夯品，帶動精品彩妝整體成長超過一成。

在頂級保養方面，受惠 LA MER、CLE DE PEAU、ESTEE LAUDER 等話題新品上市，加上LANCOME NEW、ESTEE LAUDER 等品牌經典保養特惠組買氣攀升，推動業績提升一成。此外，療癒香氛需求持續高漲，台北南西店、桃園站前店、台中中港店擴大導入DIPTYQUE、LUSH 等新櫃進駐，連帶推升 DIOR、TRUDON 等品牌，帶動業績成長10~20%。

在房市熱潮與新青安政策推動下，居家裝修需求續攀升，搭上週年慶首七日大家電單筆滿萬送萬點的超狂優惠，成功引爆家電購物買氣，首日搶購焦點集中於日韓 AI 大家電、美型多功能家電、按摩椅等，同時今年最夯的 3C 神機，包括iPhone 系列手機、Microsoft Surface Laptop第7版也成為週年慶首日熱賣夯品，首日銷售即突破千台。

Global Mall表示，北部六店周年慶首日業績開紅盤，預計較去年首日成長15%，其中新北中和、桃園A19皆成長超過20%，新北中和一早開館即有排隊等候入館人潮，約近300名民眾，於下午1點前停車場即客滿，顧客皆鎖定首日優惠商品，包括秋裝新品、黃金珠寶、化妝品特惠組，另也有全家至餐廳用餐、超市採購，美食街、餐廳全日皆無間斷滿位。