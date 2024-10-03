9月機車掛牌7.44萬輛 三陽市占40.8%續居首位
業者統計，9月台灣整體機車市場掛牌數約7.44萬輛，其中三陽以3萬338輛、市占率40.8%位居第1；光陽9月掛牌數2萬1249輛、市占率28.5%排名第2。
根據統計，山葉9月掛牌數持續超過萬輛，至1萬1904輛，市占率16%；Gogoro在9月掛牌數5204輛，市占率7%。
累計今年前9月台灣機車市場總掛牌數56萬2796輛，其中，三陽在台灣機車市場掛牌23萬1135輛，市占率41.1%；光陽累計掛牌數15萬2329輛，市占率27.1%；山葉掛牌數9萬2309輛，市占率16.4%；Gogoro掛牌數3萬8518輛，市占率6.8%。
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