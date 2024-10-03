LUXGEN n⁷ LR長程版 10月3日下午2點搶訂開跑

想買電動車的消費者注意！全新的LUXGEN n⁷ LR長程版已於10月3日下午2點啟動「n⁷ LR長程版早鳥尊榮禮遇」專案限時申請，10月23日前若直接於線上繳交萬元完成下訂，還可獲得於農曆年前優先交車的資格。

此次全新推出的售價119.9萬，延續首波LUXGEN n⁷純粹版國民純電休旅的設計理念，並在回應廣大LuxClub會員的需求下，新增售價124.9萬元的，把最受歡迎的AR View⁺環景影像系統、駕駛座電動調整記憶座椅與貫穿式地平線尾燈組通通加入。

n⁷ LR長程版專屬的《快充LuxPass》禮遇，享指定充電業者(EVOASIS、TAIL、U-POWER、iCHARGING、EVALUE及現在只要憑711元專案費(原價1,000元)於LUXGEN官網線上申請成為LuxClub尊榮會員，即可報名取得LUXGENYes！來電，任選一家)半年免費快充的購車回饋，不過須於2024年12月31日前完成萬元下訂，此專案不含營業用車，並可提前預約< n⁷ LR尊榮早鳥試駕體驗，再送你價值台幣711元的LuxPoints亮點，可用於充電、保修及線上商城消費折抵。