高雄林園石化工業區跳電 東聯、台達化等多家廠家停產

高雄林園石化工業區3日上午11時許發生一條特高壓供電迴路跳電事故，導致東聯（1710）、台達化（1309）、亞聚（1308）、台灣氯乙烯和台灣石化合成等廠區被迫停產。而中油因應下游減量進料乙烯等原料，新三輕和四輕兩座輕裂廠同步降載運轉中。

中油表示，高雄林園石化工業區此次一條特高壓供電迴路發生跳電、壓降意外，經了解，可能是興達火力發電廠的輸電系統出狀況，造成供電不穩。

該工業區內被波及的石化廠包括有東聯、台達化、亞聚、台灣氯乙烯、台灣石化合成和台灣苯乙烯等廠家；其中，台灣苯乙烯因配備有另一條迴路可使用，加上本身也有汽電共生設備，正逐步恢復運作中，其他業者目前則尚處於停產狀態。

而中油石化事業部現有兩座輕裂廠新三輕和四輕，因應上述工廠停擺，正以七成的開工率操作，待下游恢復生產，即可提高煉量。