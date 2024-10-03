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三陽SYM9月銷售NO1、市占率達40%

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
10月迎接舉國歡慶，三陽SYM提供多樣性的車款活動。三陽提供
10月迎接舉國歡慶，三陽SYM提供多樣性的車款活動。三陽提供

三陽自主機車品牌SYM推出各種新車款後，進搶市中高端機車市場，包括SYM DRG 158、SYM Jet SL都是年輕人購車的主要選項，9月受惠於開學潮到來，9月銷售再度衝上3萬台，穩坐車市銷售龍頭寶座，市占率達40%；其中，全台機車機車銷售總市場 74,429，月增7%。

9月大學生開學、新人開始上車，不少人除了換筆電、電腦外，換機車也是一件大事，9月機車市場銷售受惠於開單月戰報，9月單月戰報比8月還好，總市場 74,429台， 比去年同期則下滑17%、月增則為7%，主要是去年同期有購車補助方案加持。

三陽SYM品牌總銷售量達30,338台，市占率為 40.8% 、 光陽 21,249市占率為 28.5% 、 山葉 11,904市占率為 16%)、電動車龍頭gogoro 5,204 市占率7%。

累計前三季銷售概況，三陽SYM品牌表現遙遙領先，銷售總台數達231,135，市占率達到 41.1%、，第二名為光陽 152,329 、市占率達 27.1%，第三名山葉 92,309、市占率為 16.4%， gogoro 38,518 、市占率為6.8% ；總市場銷售量為 562,796台，年減37%。

三陽表示，9月主推開學季，國民旗艦機種全新迪爵熱銷，9月銷售達5,495台，穩居9月銷售冠軍；水冷機種JET SL+持續熱銷，9月仍高達3,858台的領牌數量，也帶動整體JET系列領牌數6,148台；再加上運動車款DRG二代、時尚流行的CLBCU、Fiddle車系、或是運動性能的MMBCU銷售穩定，讓三陽9月市占達到40.8%，保持銷售冠軍。

10月迎接舉國歡慶，三陽提供多樣性的車款活動，國民車款迪爵同享國家慶典最高補助23,800元，運動車款JET SL TCS 和 JET SR ABS加碼購車金3,000元，女性車款CLBCU和Fiddle系列 好十成雙享優惠7,000元，並搭配分期24期0利率(現金與分期同價)，讓全民能同享國家慶典輕鬆購買好車。

三陽自主機車品牌SYM推出各種新車款後，進搶市中高端機車市場，多款車都是年輕人購車的主要選項。三陽提供
三陽自主機車品牌SYM推出各種新車款後，進搶市中高端機車市場，多款車都是年輕人購車的主要選項。三陽提供
三陽自主機車品牌SYM9月受惠於開學潮到來，9月銷售再度衝上3萬台，市占率達40%。黃淑惠截圖
三陽自主機車品牌SYM9月受惠於開學潮到來，9月銷售再度衝上3萬台，市占率達40%。黃淑惠截圖

三陽 車市

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