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茂迪：2025年台灣太陽能市況依然保守 將致力外銷

中央社／ 台北3日電

太陽能廠茂迪總經理葉正賢今天表示，今年台灣太陽能裝置量將約1.6GW至1.7GW，恐較去年減少逾3成，2025年展望依然保守，茂迪外銷比重高於內銷，明年將持續致力擴展海外市場。

台灣國際智慧能源週與台灣國際淨零永續展原訂10月2日至10月4日在南港展覽館二館舉行，但受到山陀兒颱風影響，展覽順延。

茂迪今天舉行線上媒體交流會，說明太陽能市況及茂迪未來發展方向。葉正賢指出，因產能嚴重過剩影響，太陽能供應鏈價格低迷，促使太陽能安裝情況快速成長，估計今年全球太陽能安裝量可望超過520GW規模，將較去年成長逾25%。

葉正賢表示，太陽能多晶矽等業者為扭轉虧損窘況，醞釀調漲產品價格，只是來自買方抵制的壓力大，10月及11月時序步入太陽能安裝旺季，能否順利漲價值得觀察，預期供應鏈價格可望緩步揚升，估計2026年應可回復至健康水位。

至於台灣市場，葉正賢說，今年台灣太陽能安裝量不增反減，累計前8月太陽能安裝量約1.2GW左右，少於去年同期的1.7GW，預期台灣今年總裝置量將約1.6GW至1.7GW規模，恐較去年減少逾3成。

葉正賢認為，根據目前太陽能案場審核狀況，對於明年市況依然持保守看法，他建議，在審核方面不要有重複行為，應訂定審核時間。

葉正賢說，今年台灣市況不好，茂迪在東南亞、歐洲及日本等海外市場耕耘成效顯現下，目前外銷比重高於內銷，明年將持續致力擴展海外市場。

瞄準建築市場商機，葉正賢表示，茂迪推出包括彩色模組、採光罩模組、可彎曲模組、陽台護欄、輕量型模組等產品，並是這次展覽的展出重點；相關產品已開始出貨歐洲市場。

至於鈣鈦礦與穿隧氧化鈍化接觸太陽能電池（TOPCon）堆疊技術發展，葉正賢說，鈣鈦礦衰減速度太快，若將鈣鈦礦與TOPCon結合恐影響原先TOPCon的水準，因此茂迪對此持謹慎態度。

葉正賢表示，茂迪第3季已完成G10 TOPCon產線轉換，並於9月開始出貨，將是未來銷售主力，月產能約22MW；此外，茂迪進一步開發背接觸技術，太陽能電池轉換效率可望提升到28%至29%水準，模組轉換效率達26%，預計明年底前推出相關產品。

太陽能電池 茂迪

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