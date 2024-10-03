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有房繼承反而不妙？業者曝數據：這群人購屋夢受阻

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文攝影
房市示意圖。記者游智文攝影

央行上月19日祭出第七波信用管制，規定名下有房者購買第二屋，取消寬限期，房貸成數降至五成。雖然央行隨後宣布排除繼承持分未滿40平方公尺者，不受管制，但仍讓離鄉背井的房產繼承者，購屋夢受阻。

房仲平台我家網房產研究中心觀察近十年繼承移轉棟數指出，今年前八月已經累計50,815棟，僅次於去年同期的52,191棟，為近十年的次高繼承移轉數量，受央行限貸令影響，這些新科繼承者今年若要買房，貸款將會綁手綁腳。

我家網總監李欣諭表示，近年我國繼承移轉量一路增加，2015年以前，全年繼承數量都不到五萬棟，但到2023年，已多達7.7萬棟。

李欣諭表示，繼承增加，主要因為民國38年後出生的戰後嬰兒潮走入晚年凋零，加上多數觀念傳統的長輩不願生前贈與或處分，或是為節稅考量，多留到身後繼承分產，因此近年繼承移轉量逐年增加。

由於最近限貸令針對名下已有房的購屋者，限制其貸款寬限期，甚至貸款成數，讓離鄉背井的房產繼承者，購屋計畫大轉彎。

李欣諭指出，不少子女北漂或是結婚自立門戶，甚至部分鄉下祖厝為老屋，價值不高，若處分不易，子女只能先繼承再等時機，老舊祖產自住不便，出租還得再修繕，若繼承者之間沒有共識，就難脫手，因繼承房產而無法順利貸款購屋，確實困擾許多移居型的購屋族。

李欣諭表示，目前政府以持份40平方米(約12坪)為認定一屋的標準，建議也可以根據繼承屋座落縣市、工作地和實際居住地等證明，提供放寬貸款限制，避免錯殺無辜。

近十年繼承移轉棟數變化。資料來源／我家網
近十年繼承移轉棟數變化。資料來源／我家網

央行 房仲

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