每坪首破100萬、今年新竹「店王」出爐 這社區一樓店面總價5200萬賣了

新竹縣市2024年樓店「店王」出爐！根據實價登錄數據，位於「新天龍國」竹北商圈正核心的「松下新宿」社區1樓，今年4月以5,200萬元成交，總面積57坪，拆算車位後每坪單價達102.5萬元，是2020年疫情爆發後，新竹縣首度站上百萬單價的店面交易，也是新竹縣市疫後樓店交易的次高價，象徵新竹地區樓店市場已逐漸重返疫情榮景。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，疫情期間人潮銳減，許多租客與房東協商降租，甚至有業者暫停營業，導致店面需求相對淡薄，租售行情也因而疲軟。但隨著疫情退散，加上政府打炒房「管住不管商」，法人及高資產族群，紛紛把置產目光轉向兼具「出租收益與增值潛力」的優質店面。

張旭嵐指出，商家租用店面頗重視「聚客效應」和「空間坪效」，而社區大樓本身就住戶多，不少新大樓店面外觀氣派，賣相好，且帶有合法夾層，店面既有商品展示空間，又能隔出辦公區域，或作為簡單倉儲之用，店辦兩用，吸引業者承租。

台灣房屋竹北文化直營店店長陳熒竺表示，素有「新天龍國」之稱的新竹縣竹北市，憑藉居民高收入與強勁的消費實力，再加上周邊交通便利、商場聚集，和穩定人潮帶動下，使商圈近年來快速崛起，打破新竹市巨城獨霸市場的局面，並帶動商圈樓店價格同步上揚。

陳熒竺分析，2024年新竹縣市樓店「店王」，坐落於喜來登商圈，是竹北鬧區的正核心地帶，周邊百貨商場林立，包括遠東百貨竹北店、享平方購物中心，未來更有大型美式購物中心進駐，預計吸引上百間商家進駐，加上該區段地理位置優越，鄰近國道、快速道路與高鐵站，除了竹北當地人潮外，也吸引新竹各地的消費者前來購物，在商機穩定的優勢下，吸引長期置產客砸重本購入。而新竹縣市除了竹北喜來登商圈外，其他知名商圈還包括巨城商圈、北門大街商圈、站前商圈、關新商圈等地，在人潮、錢潮推動下，店面身價持續看俏。