巨生醫於世界分子影像學會發表細胞治療新藥MPB-2354

奈米藥物開發新藥公司巨生醫（6827）3日宣布，將由研發副總許源於10月6日至9日，代表巨生醫赴挪威奧斯陸參加世界分子影像學會（World Molecular Imaging Society, WMIS）每兩年舉辦一次的顯影劑研究研討會（Contrast Media Research Symposium 2024），並以口頭方式發表MPB-2354具優異抗發炎效果及活體影像追蹤雙功能的異體幹細胞製劑，在細胞治療領域的研究成果。

巨生醫表示，國際主要顯影劑研究單位及藥廠均與會參與WMIS，包含國際知名的顯影劑大廠GE、Bayer、Bracco及Guerbet等。

巨生醫研發副總許源宏表示，MPB-2354為公司透過自主研發的奈米微粒技術平台—結合氧化鐵奈米微粒（IOP）與異體脂肪幹細胞，發展成同時具有優異抗發炎效果及活體影像追蹤雙功能的異體幹細胞製劑。藉由新的創新結構，MPB-2354相較於市面上同類產品，具有下列優勢：

一，顯影效果較佳：IOP的MRI顯影能力及被幹細胞吞噬效率優於類似產品，目前在體外試驗及動物實驗驗證了MRI顯影追蹤能力，顯影效果更強且能持續顯影的時間更長。

二，較高的吞噬量：IOP具有較高的吞噬量，不會改變幹細胞原有形態及功能，IOP也已有完整的前臨床及臨床安全性數據，未來MPB-2354進入人體臨床試驗的安全性疑慮低。

三，可強化細胞抗發炎能力：IOP中的氧化鐵成分具有調節細胞中與鐵相關代謝途徑的潛力，使其在被MSC吞噬後(IOP-ADSC)更能夠促使IDO1的活性能力提升，並藉此開啟MSC的免疫調節正回饋循環，加強其免疫抑制能力。

巨生醫所研發的細胞治療產品MPB-2354，在研究中展現了卓越的顯影能力，即便在MRI T2*序列的照射下，亦能展現了植入細胞追蹤的功能，除了可以確保細胞治療的品質外，還有助於監測注射後細胞的位置、存留狀態和活性等訊息，將對醫師在制定臨床治療方案中發揮重要的追蹤與佐證效果。

許源宏進一步表示，根據公司先前的臨床實驗結果發現，MPB-2354（IOP標記的ADSC）與單純的ADSC相比，在抗發炎反應效果上有顯著的提升。MPB-2354為同時具有優異抗發炎效果及活體影像追蹤雙功能的異體幹細胞製劑，具有目前同類型市售產品所沒有的優勢，擁有強大的潛力成為臨床替代治療方案的產品，將可望為公司營運再添成長動能。