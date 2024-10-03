新天龍國2024「店王」出爐 買家砸重本原因曝

實價揭露，新竹竹北商圈「松下新宿」社區1樓，今年4月以5,200萬元成交，拆算車位後每坪單價達102.5萬元，榮登新竹縣市2024年「店王」，也是2020年疫情爆發後，新竹縣首度站上百萬單價的店面交易。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，疫情期間人潮銳減，許多租客與房東協商降租，甚至有業者暫停營業，導致店面需求相對淡薄，租售行情也因而疲軟。

但隨著疫情退散，加上政府打炒房「管住不管商」，法人及高資產族群，紛紛把置產目光轉向兼具出租收益與增值潛力的優質店面。

張旭嵐指出，商家租用店面頗重視聚客效應和空間坪效，社區大樓本身住戶多，不少新大樓店面外觀氣派，賣相好，且帶有合法夾層，店面既有商品展示空間，又能隔出辦公區域，或作為簡單倉儲之用，店辦兩用，吸引業者承租。

台灣房屋竹北文化直營店店長陳熒竺表示，新竹縣竹北市有「新天龍國」之稱，居民高收入與強勁消費實力，加上交通便利、商場聚集，近年商圈快速崛起，打破新竹市巨城獨霸市場的局面，並帶動商圈樓店價格同步上揚。

陳熒竺分析，2024年新竹縣市樓店「店王」，坐落於喜來登商圈，是竹北鬧區的正核心地帶，周邊百貨商場林立，包括遠東百貨竹北店、享平方購物中心，未來更有大型美式購物中心進駐，預計吸引上百間商家進駐。

加上該區段地理位置優越，鄰近國道、快速道路與高鐵站，除了竹北當地人潮外，也吸引新竹各地的消費者前來購物，在商機穩定的優勢下，吸引長期置產客砸重本購入。