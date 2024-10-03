百貨衝業績 搶賺颱風財

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

颱風山陀兒來襲，昨（2）日包括百貨公司、大賣場、電影院均吸引人潮造訪，台北市各大百貨均人潮湧動，預計百貨業者包括新光三越、遠百（2903）、遠東SOGO、微風、宏匯廣場等，都將收到一筆可觀的「颱風財」。

百貨業今年面對出國潮，各大業者希望依靠下半年最大周年慶檔期，努力衝刺業績，就算颱風來襲，風雨不大依然照常營業，其中Global Mall環球購物中心全台8店、微風全店、新光三越、宏匯廣場、遠百、遠東SOGO等昨日皆正常營業。

新光三越對今年周年慶預期審慎樂觀，檔期目標204億元，拚年增1.8%，主因雙十沒有連假，受出國潮影響有限，預計消費力會留在國內；加上南部店去年周年慶巧遇颱風，今年業績表現擺脫氣候因素，預估將好過去年。除此之外，包括南西店、西門店、台中中港店在周年慶前皆完成改裝，將帶動新一波換季消費。

宏匯廣場週年慶即將於10月3日開始為期一個月的檔期，宏匯廣場執行董事柯愫吟23日表示，整年業績已達41億元，今年更是持續調整內部樓層改裝，前八月的營運開始獲利，與去年同期成長逾2成，未來將持續優化百貨內部，力拚營運表現持續成長，檔期業績目標7億元，年增18%，整年力拚50億元業績大關。

環球購物中心主打餐飲、家庭用品等，並引進許多國際品牌，環球購物中心表示，為衝刺週年慶檔期，聯手芭比娃娃IP授權，並精選破10萬件六折以上的商品，力拚檔期目標15%，衝刺整年業績。

周年慶 新光三越 颱風

延伸閱讀

山陀兒颱風影響全台6萬戶曾停電 台電動員1.7萬人次搶修

東港迎王颱風攪局 千歲爺指示王船法會等科儀按表進行

中颱山陀兒逼近「風勢增強」 台中4人因風大騎車摔車送醫

颱風來襲現10級強風 台中海線1668戶停電已復電

相關新聞

第4季百萬級新車價格戰 和泰車、福特全面開打

裕隆集團神車MG銷售受限，引發各家車廠逐鹿，以降價策略迅速搶占市場，繼和泰車小改款新休旅車CC降幅上看9%後，福特小改款...

大陸、越南鋼價每噸漲逾千元 中鋼：鋼市「銀十」行情將啟動

鋼廠漲價了，越南和發高爐最新熱軋每公噸漲32美元（約新台幣1,020元），大陸沙鋼、湘鋼最高漲人民幣400元（約新台幣1...

連鎖效應／海外合資 五個注意

在《快思慢想》這本書中，康納曼博士提出了一個發人深省的箴言：「我們看不見，我們看不見自己的看不見。」

ESG最前線／慎選安全櫃 預防化學災害

印度一間專門製造iPhone手機零件的工廠「塔塔電子（Tata Electronics）」，9月28日凌晨發生大火，造成...

創新平台／內視鏡機器人 開啟醫療藍海

肺癌已長期居於國人十大癌症死因之首，COVID-19疫情之後，胸腔科治療的需求也不斷增長。其中，微創手術因傷口小、疼痛少...

國產車助攻 第4季掛牌數看增

國產車連番降價，除了可望引發新一波降價潮，推升車市熱度外，即使部分「未明言」降價的品牌或車款，議價空間也將擴大，預期第4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。