百貨衝業績 搶賺颱風財
颱風山陀兒來襲，昨（2）日包括百貨公司、大賣場、電影院均吸引人潮造訪，台北市各大百貨均人潮湧動，預計百貨業者包括新光三越、遠百（2903）、遠東SOGO、微風、宏匯廣場等，都將收到一筆可觀的「颱風財」。
百貨業今年面對出國潮，各大業者希望依靠下半年最大周年慶檔期，努力衝刺業績，就算颱風來襲，風雨不大依然照常營業，其中Global Mall環球購物中心全台8店、微風全店、新光三越、宏匯廣場、遠百、遠東SOGO等昨日皆正常營業。
新光三越對今年周年慶預期審慎樂觀，檔期目標204億元，拚年增1.8%，主因雙十沒有連假，受出國潮影響有限，預計消費力會留在國內；加上南部店去年周年慶巧遇颱風，今年業績表現擺脫氣候因素，預估將好過去年。除此之外，包括南西店、西門店、台中中港店在周年慶前皆完成改裝，將帶動新一波換季消費。
宏匯廣場週年慶即將於10月3日開始為期一個月的檔期，宏匯廣場執行董事柯愫吟23日表示，整年業績已達41億元，今年更是持續調整內部樓層改裝，前八月的營運開始獲利，與去年同期成長逾2成，未來將持續優化百貨內部，力拚營運表現持續成長，檔期業績目標7億元，年增18%，整年力拚50億元業績大關。
環球購物中心主打餐飲、家庭用品等，並引進許多國際品牌，環球購物中心表示，為衝刺週年慶檔期，聯手芭比娃娃IP授權，並精選破10萬件六折以上的商品，力拚檔期目標15%，衝刺整年業績。
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