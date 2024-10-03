中鋼會面義聯 營造合作契機

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

官民兩龍頭鋼廠會見，營造合作契機。國內民間最大鋼鐵集團義聯創辦人林義守，與中鋼（2002）董事長黃建智暨經營團隊舉行餐會，為近十餘年來首見；在全球鋼市陷入深度低迷之際，國內二大鋼鐵集團積極營造後續合作新契機。

中鋼董事長黃建智領軍的新團隊上任後，受鋼界高度肯定。黃建智說，義聯集團創辦人林義守是鋼鐵產業前輩，本來中鋼就要安排時間過去拜訪，近日雙方團隊在交流過程中提到全球鋼鐵業不景氣、產量過剩等議題，鋼界多交流總是好的，彼此充分溝通，合作共創雙贏。

義聯集團事業版圖涵蓋鋼鐵、醫療、教育、休閒娛樂等多元領域，是南台灣最完整、最具規模企業體。其中鋼鐵生產事業方面，包括燁輝、燁聯、燁興等上市櫃公司分屬於碳鋼與不鏽鋼領域，在國內鋼鐵產業執一方牛耳。

法人指出，燁輝是中鋼最大客戶，最高每年向中鋼採購上百萬公噸鋼材為原料，燁輝加工後產品行銷全球130餘國。

此外，林義守重視土地價值，隨著集團版圖不斷擴張，近年多項大規模開發案如雨後春筍般不斷冒出，包括高雄萬豪酒店所在的義享天地A館、B館，義大醫院燕巢、大昌與屏東新館等，總投資額達千億元。

政商界表示，義聯集團興建的樓地板面積加總已經超過70萬坪，重點在於不是蓋好賣出賺價差，絕大多數是用來經營廠房、醫院、百貨樂園等事業，林義守眼光長遠，一心追求永續經營，對地方經濟繁榮做出重大貢獻。

中鋼 林義守 鋼鐵

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