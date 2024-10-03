大陸、越南鋼價每噸漲逾千元 中鋼：鋼市「銀十」行情將啟動

鋼廠漲價了，越南和發高爐最新熱軋每公噸漲32美元（約新台幣1,020元），大陸沙鋼、湘鋼最高漲人民幣400元（約新台幣1,800元），中鋼（2330）認為10月鋼價回漲的可能性大，遲來的鋼鐵「金九銀十」行情可望啟動。

中鋼專家說，大陸一系列刺激經濟成長的利多政策出台後，最先反應的是期貨鐵礦、熱軋、鋼筋等，但期貨領域被歸納為金融商品。如今越南和發、沙鋼、湘鋼等漲價，是各別鋼廠內部開出的盤價，代表鋼價上漲的可能性，已獲得確認。

中鋼專家指出，9月上旬大陸一級高爐廠的鞍、本鋼集團新盤價每公噸跌人民幣250元（約新台幣1,130元），但龍頭寶鋼以平盤定調，部分鋼品甚至上漲，明顯替低迷的鋼市踩煞車，期待發揮穩市作用。

鋼價回漲四大指標 圖／經濟日報提供

加上9月大陸鋼協喊話要產業界落實減產，給合龍頭寶鋼逆勢開平盤，支撐行情的用意十分明顯，業內人士讀出大陸政府極可能下達重量級指導，如今二周過去，證實確往此路徑發展。

上市鋼廠主管說，越南和發高爐廠最新熱軋盤價每公噸CIF550美元，較上月價32美元，是近幾個月來首見上漲。

尤其大陸湘鋼昨（2）日拍板10月上旬棒線盤價，各品質全部大幅調漲，每公噸上調人民幣300元以上、直棒漲400元。另沙鋼10月熱軋每公噸漲人民幣300元、中厚板漲250元。

此外，大陸國家統計局（NBS）最新數據顯示，今年1月至8月大陸粗鋼產量下降3%至6.91億公噸，與2023年同期的7.15億公噸相比，出現2024年度至今為止最大的降幅，代表鋼鐵減量發揮作用。

分析認為，大陸國內需求疲軟與房地產崩盤，是鋼鐵產量持續下降的主要原因，因為房地產建設曾是鋼鐵的最大末端使用者，隨著房地產需求銳減，建築用鋼成品銷售低迷。

不過，中鋼專家指出，隨著大陸十一國慶假期前的補庫存需求增加，鋼材需求和價格回升，在利多政策出台後，鐵礦石價格近期飆升至每公噸110美元、為近三個月高點。傳統鋼鐵旺季「金九銀十」雖遲到，總比不到好，令市場對後市寄予厚望。