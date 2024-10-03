Nike財報失色 台廠：品牌復甦快慢不一

針對Nike公布上季營收下滑10%，引發市場關注。國內製鞋大廠普遍認為，品牌客戶庫存調節告一段落，全球製鞋產業景氣復甦的方向明確，「只是復甦的力道與幅度須視不同品牌而定，有些復甦的快，有些復甦的慢」。

業界指出，Nike執行長換人，預期新的銷售策略公布後，營運面將逐漸回穩，對市場的衝擊，也屬於短暫。而以目前各品牌客戶的預告訂單與出貨來看，產業復甦方向明確，今年下半年將會比上半年好，明年也會比今年好。

以全球製鞋龍頭寶成（9904）為例，8月合併營收232.27億元，月增4.4%、年增15.4%，為連續五個月正成長；前八月合併營收1,740.86億元、年增4.4%。其中製鞋業務連六月正成長，且連二月成長幅度逾二成。

Nike主要代工廠豐泰，前八月合併營收587.80億元、年增4.0%，自結稅後純益40.00億元、年增23.8%，每股稅後純益達4.05元。法人估，全年營收、獲利可望優於去年。

來億表示，以目前接單與出貨來看，第3季淡季不淡，第4季則是旺上加旺。志強說，終端通路與品牌廠庫存水準已來到相對低檔的健康水位，加上奧運效益帶動，近期明顯感受接單動能走強，預期下半年也會比上半年好。