國產車助攻 第4季掛牌數看增

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

國產車連番降價，除了可望引發新一波降價潮，推升車市熱度外，即使部分「未明言」降價的品牌或車款，議價空間也將擴大，預期第4季車市將在國產車銷售動能的助攻下，帶動掛牌數有感量增。

福特六和在Corolla Cross改款發表會的次日，隨即宣布升級配備與降價的改款行動，進一步刺激車市的降價神經，價格戰的戰火可能愈燒愈旺，業界認為，和泰車（2207）與福特六和相繼大動作降價，雖然使得車市的戰火激烈，同時也將帶動車市買氣。

今年第2季末開始，不只國產車廠以夏季競賽方式，加碼促銷，使得消費者購買新車的實際價格有感下跌，而且還有部分車廠為求降低庫存、衝業績，折讓出更大的空間。上半年起，車廠已經感受到今年車市買氣不如去年，因降價與促銷對新車銷售有效，因而各家車廠的促銷與折讓都較以往更大。

在和泰車與福特六和相繼在主流車款改款大降價之後，業者認為，即使未公開宣布降價的品牌與車款，也有更大的折讓空間，大部分的消費者可能都會向業務代表提出比照的要求，使得新車售價同步受到影響。

除此之外，和泰車與福特六和兩款車大降價，對應的競品可能也都會在年式切換時調整售價，避免受到波及，對消費者而言，今年年底之前購車，有機會拿到最優惠條件。

國產車 福特 車市

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