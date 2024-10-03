第4季百萬級新車價格戰 和泰車、福特全面開打

裕隆集團神車MG銷售受限，引發各家車廠逐鹿，以降價策略迅速搶占市場，繼和泰車（2207）小改款新休旅車CC降幅上看9%後，福特小改款休旅KUGA也加入降價的戰局，正式引爆第4季百萬級距新車價格大戰，料將引來一波降價潮。

福特六和昨（2）日線上發表KUGA小改款新車，其中，入門款在今年底前超值優惠價格91.9萬元，整體車款降價區間為8萬到10萬元，最高降幅超過一成，若再加上升級配備15萬元以上，則「讓利」幅度比前一天和泰車發表的COROLLA CROSS殺更大，搶奪市場雄心不言可喻。

和泰車與福特六和降價概況 圖／經濟日報提供

裕隆集團旗下的MG車款在台上市後，因其價格與配備飽足，且價格帶落在百萬元，最受到大眾青睞而席捲大量買氣。今年8月，政府要求MG自製率提高之前，該品牌單月掛牌量都超過千輛，不斷蠶食他牌的市占率。如今MG因為自製率問題，供應量減少，釋出的市占空間引來各方爭逐，且紛紛降價反攻，和泰車與福特六和都以MG的售價作為參考，預期近期可能未來將有更多車款跟進降價。

福特六和搶在颱風天發表FORD KUGA中期改款，福特六和表示，此次改款提供 1.5T Vignale、 1.5T Active 以及 2.0T AWD ST-Line 車型選擇，其中採客貨版本認證的新車，正式售價分別為 1.5T Vignale 93.9 萬元、1.5T Active 101.9 萬元以及 2.0T AWD ST-Line 113.9 萬元。

此外 1.5T Vignale、 1.5T Active 於年底前購車皆提供 2 萬元的限時優惠折扣。Vignale車款實際售價91.9萬元，相對於改款前的101.9萬元一口氣降10萬元，1.5 Acitvie則是降價8萬元，除此之外，依不同車型升級配備分別為15萬元和25萬元，降價幅度之大在車壇極為少見。

此前，和泰車的Corolla Cross才剛在10月1日發表，改款後價格降6萬到9萬元，再加上配備升級，總價值達到15萬元，由於Corolla Cross為車壇神車，價格、定位與品牌都具優勢，改款降價之後，預估年販達4萬輛，平均月銷3,300輛，比起改款之前平均月銷2,700輛，一口氣將增加600輛，不只對小型休旅車市場造成影響，也對整體休旅車市場形成衝擊。