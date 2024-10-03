創新平台／內視鏡機器人 開啟醫療藍海

肺癌已長期居於國人十大癌症死因之首，COVID-19疫情之後，胸腔科治療的需求也不斷增長。其中，微創手術因傷口小、疼痛少、恢復快等優勢，逐漸成為外科主流，特別是「自然孔道內視鏡手術」更突破傳統，不僅減少術後疤痕，還能縮短恢復時間。

然而，傳統支氣管鏡完全依賴醫師手動操作，尤其胸腔肺支氣管結構複雜，對醫師的操作技巧要求更高，稍有不慎可能引發併發症。

為了解決這些難題，工研院開發出「觸覺感知導航內視鏡機器人」，成為智慧醫療領域的一大突破。工研院機械與機電系統研究所技術副組長吳建佑指出，醫療領域對胸腔微創手術的需求日益增加，微創醫療機器人技術是值得投入的藍海市場，「觸覺感知導航內視鏡機器人」正是針對這一市場需求而開發的創新技術。

吳建佑表示，這款機器人結合機械手臂、AI自動導航系統、微型力量感測器及醫機協作等前沿技術，經過四年的精心研發，終於推出。

在手術過程中，內視鏡機器人系統能自動生成肺部支氣管三維結構模型，並透過AI導航技術，為醫師提供精準的手術路徑規劃，猶如人體內部的Google Maps，避免內視鏡在複雜的肺部結構中迷航。

這一內視鏡機器人系統可根據醫師操作流程進行路徑記憶，實現半自動或全自動的導航功能，解決過往內視鏡手術因視野受限而導致操作困難的問題。同時，搭載的觸覺感知技術能夠精準感知內部組織，避免內視鏡過度用力穿刺管壁，大幅降低了手術風險。

與傳統支氣管鏡不同，這款機器人實現了四向控制與全向性210度擺動，讓醫師的操作更加靈活、精準。

工研院進一步突破過去工業機器人開發中的大尺寸限制，成功將這一技術應用於直徑僅有4.3公厘的支氣管鏡上，團隊採用雷射雕刻技術製造一體成型的蛇骨管材，克服了傳統鉚接工法的困難，減少生產成本以及組裝難度。

此外，觸覺感知導航內視鏡機器人還具備「快換模組設計」，能輕鬆切換不同科別的內視鏡模組，大大縮短器械消毒的時間，降低感染風險，提升醫療流程的安全性和準確性。

這款內視鏡機器人已榮獲2024年全球百大科技研發獎（R&D 100 Awards）的肯定，目前已經通過動物試驗，並取得多項專利和國際認證，顯示出其產業化潛力。

工研院成功整合台灣本地的內視鏡產業鏈，推動技術升級，並實現機器人零部件的全國產化，為台灣智慧醫療市場開創了新的機遇。

隨著這項技術的不斷推進，內視鏡機器人的應用範圍將不斷擴大，進一步提升台灣在全球醫療產業中的地位。工研院的觸覺感知導航內視鏡機器人為微創手術帶來了革命性變革，展現了智慧醫療的無限可能。