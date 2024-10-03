ESG最前線／慎選安全櫃 預防化學災害

印度一間專門製造iPhone手機零件的工廠「塔塔電子（Tata Electronics）」，9月28日凌晨發生大火，造成至少十人受傷送醫。據了解該起火災的起火點始於手機塗裝部門，很可能與製程使用到的化學品有關。

由於消費性電子產品的製程複雜，並且廣泛使用到各種易燃的危害性化學品，一旦管理不慎發生意外，往往造成重大的生命財產損失。近年來企業的危機意識提高，也願意花更多預算在危害預防設備的投資上，化學品的安全儲放櫃（簡稱：安全櫃）即是其中一項。

只要是有化學品儲存、運作的場所，例如，實驗室、倉儲區、生產線、大型工業設施的周邊等，就是危害性化學品災害的高風險區域。使用安全櫃不僅可以降低火災發生的機率，也可以在意外發生的當下，減緩火勢的蔓延，爭取更多寶貴的時間讓一般人員撤離以及消防人員進行救援。

然而在選用安全櫃時，也要綜合考量以下注意事項。

一、化學品特性。不同種類的化學品，由於危害特性的差異也會造成儲存要求的不同，因此管理者必須先調查場廠運作中高風險、高使用頻率的化學品是哪些，才能據此選用適合的安全櫃。

二、運作環境因素。若化學品是在高溫、高壓、高濕度等環境中儲存，安全櫃的使用效果也會受影響。化學品管理人員應該先調查儲存環境在一整年的運作條件下，有哪些極端的溫溼度狀況會產生，藉以選用相對應的規格。

三、國際認證。在政府機關加強監管力道，與國際供應鏈愈來愈重視國際標準的趨勢下，安全櫃是否通過國際認證（如EN 14470、FM等）和標準（如OSHA、NFPA等），會大幅影響使用者的合規評價。

四、額外防護需求。化學品儲存有時會有額外的防護需求，例如儲放物的重量過重，需要強化隔板的荷重能力；化學品有滴漏風險時，需要增加底部盛盤等。這些都是針對特殊作業可能的風險，須預先判斷並做出對應作為。

化學品安全櫃的使用，僅是化災預防眾多環節的其中一部分，不過它卻反映出對運作安全的承諾與責任感。就如同保障廠區人員生命財產的安全，僅是管理者最基本的責任與義務，卻也反映出企業永續 發展的決心。