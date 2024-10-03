連鎖效應／海外合資 五個注意

在《快思慢想》這本書中，康納曼博士提出了一個發人深省的箴言：「我們看不見，我們看不見自己的看不見。」

人可以看見全世界，唯獨看不到自己，鏡中的影像也是左右相反的，我們都要學習看見自己的盲點。

A公司赴海外發展，結識了當地的企業，因雙方相處融洽旋即決定合資設立公司，並將當地的商標權申請，由這家合資公司來執行。

進入市場開拓業務並不順利，A公司想要退出市場，於是就跟當地合資方商量，合資方想要繼續經營，但不願買下A公司的股權，只說他們會持續增資，A公司只要放棄增資就不再承擔虧損或風險，考慮對方還要持續經營，也沒有在品牌權益上多做爭取就退出市場了。

以上個案若沒有後續發展，或許也就是個成人之美的善意。孰料這家公司惡性倒閉，欠債欠稅欠貨款，債權人因而跨海找上A公司，更糟糕的是在當地A公司品牌已進入拍賣程序，A公司才知道「代誌大條了」。

當時的善意怎知會成為今日的惡夢。海外發展尤其是「合資公司」千萬要把壞事想在前面，這不是單純善惡問題，而是公司風險承擔問題，最難處理的就是「失控」的風險。

海外投資須留意五個原則：

一、分清合作與合資

合作是兩個法人間的權利義務，而合資後就形成一個法人，例如供應商賺價差天經地義，但股東賺價差，難免被人指摘。

二、品牌由公司申請

品牌是公司的資產，由自己公司申請或合資公司申請差異很大，許多公司因此永遠失去自己品牌在某些市場的發展權。

三、權利易放而難收

配方、專利、經營技術、加盟與授權等，全都是公司的智財，每一項權利如果在「合資」中當然的成為合資公司資產，當心權利易放而難收。

四、合約請律師檢閱

合約是法律文件，一定要請律師檢閱，這是必要的成本。

五、當心中外文版本不一致

檢核合約時，外文版本比中文更重要，因為對方看的是外文，這也牽涉到當地法律認定的官方語言問題。

發展海外市場最怕老闆一意孤行，官大學問大，聽不進別人的建議，看不見自己的不知道，或是為了想成交，進而一昧的退讓，都會使合作或合資陷入失控的狀況。

開弓沒有回頭箭、千金難買早知到，寧願錯過、不要做錯，錯誤中學習的代價太大，每個決策都要先考慮到未來。