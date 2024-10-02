颱風天百貨美食街滿座 來客數較平日增2至5成

颱風山陀兒逼近，全台22縣市今天停班停課，不少民眾湧入百貨用餐逛街。業者表示，中午過後人潮顯著增加，尤其美食街用餐時段滿座，人潮較平常增加2至5成，與假日來客數相當，看好用餐人潮帶動館內業績。

颱風山陀兒持續逼近，今天全台停班停課，據遠東SOGO觀察，今天人潮與假日相當，上午不少民眾提早至超市補貨，超市近日業績比平日增加1.5倍，美食街中午用餐時刻滿座，人潮比平日增加2成左右，中午過後人潮陸續湧入各樓層。

新光三越表示，因颱風假緣故，許多餐廳關門，外送平台也不外送，不少外食族前往百貨用餐，不僅美食街人潮與假日相當，信義A11一蘭拉麵一開門即開始排隊，晚間時段餐廳入座率近8成，以家庭聚餐類餐廳為主，看好用餐人潮帶動館內消費。

遠東百貨指出，今天來客比假日稍多，特別是中午12時過後人潮明顯增加，午餐時段餐廳入座率約7成以上，人流以餐廳、美食街為主，也有不少消費者飯後逛街，利用週年慶前夕選品。

遠百補充，昨天各地方政府宣布放颱風假後，各店陸續收到消費者訂餐電話，預約時間集中在今天午餐時段，多半是闔家出來用餐，同步採購蔬果、食品和麵包。以單店來看，遠百信義A13用餐時段主題餐廳全部客滿，來客數增加近2成。

環球購物中心Global Mall表示，一早因風雨不大，開店前即有民眾排隊等候，中午餐期期間餐廳皆客滿，下午2時停車場出現排隊情形。

至於銷售觀察，Global Mall指出，以餐飲、週年慶化妝品特惠組及換季居家生活用品最為熱銷，預估來客數接近假日人潮，較平日成長約5成，業績則預計較平日成長逾3成。

微風表示，中午用餐時段後，人潮陸續湧入，逛街及用餐比平日多出許多，不少民眾都排隊等候用餐。另微風影城因逢新片「小丑：雙重瘋狂」新片上映首日，早場來客數相當於假日來客數。

因應颱風來襲，微風超市採購人潮比平日多出2成，目前超市備菜量足，但部分蔬菜商品已全數售完。

京站時尚廣場含轉運站商場、心中山爵士廣場、小碧潭店今天正常營業，業者表示，今天人潮比平日多約2成。