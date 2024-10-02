受颱風影響今已取消132架次客貨運航班 明日航班狀況一次看

因應山陀兒颱風影響漸趨明顯，桃園機場2日邀集民航局飛航服務總臺桃園航空氣象台、航空警察局、國籍航空、地勤公司等單位聽取颱風動態及討論因應措施。機場公司統計2日已取消132架次客貨運航班；桃園捷運A1、A3站預辦登機暫停服務；機場捷運、國道客運等大眾運輸視風雨情形減班或停駛，請旅客留意航班異動及聯外交通訊息。

根據飛航服務總台桃園航空氣象台分析，桃園機場受山陀兒颱風外圍環流影響將越來越明顯，預計3日上午至晚間將有出現強陣風及較大雨勢，截至2日下午4時30分止，經統計10月3日取消航班有59架次。

此外，由於2日上午瞬間最大風速已超過46海浬／小時，機場觀景台暫停開放、候機室空橋採單橋作業，並視後續風勢進行停綁橋作業。機場公司總經理范孝倫表示，目前機場仍維持營運，請各單位提供服務外更要注意防汛提高警覺，包含車道、鷹架等加強巡檢、屋頂加固並加強機場人力巡查。往來機場的交通異動、停駛等訊息，亦持續更新及時提供旅客及民眾參考。亦提醒航空公司若航班異動時，盡早通知旅客避免影響後續行程。

機場公司已於颱風警報發布前展開防颱應變準備，包括針對機場電力、空調、給排水、電車、空橋等設施進行巡檢；各施工工區、排水幹線及空側加強巡查並持續回報。防颱物資部分，包括5,060個防汛砂包、52組防水閘門、96組防水擋板、101台移動式抽水機、44組移動式發電機、1,000瓶飲用水、每日最大供餐量逾6萬4千份等皆已完成整備，並於機場航站南北路地下道前、中央通道入口、停車場入口等各重要地點加強防護，空側部分多部大型抽水機、挖土機、發電機等機具亦待命中。

此外，對於明日各家航空航班狀態如下：

長榮航空航班調整如下， 桃園機場3日往返香港、上海浦東共計12個航班取消、部分航班調整機型疏運旅客； 台北松山機場3日往返航班維持正常起降；高雄小港機場3日往返東京成田和大阪共計4個航班取消。

華航（2610）3日高雄往返航班異動，航班取消分別有，CI585/CI586 高雄往返深圳；CI583/CI584 高雄往返上海浦東；CI757/CI758 高雄往返新加坡；CI933 高雄飛往香港。另外，航班延遲則是CI164/CI165 高雄往返首爾仁川；CI102/CI103 高雄往返東京成田；CI934 香港飛往高雄。

星宇航空3日，則是取消台中往返峴港JX0327、JX0328，台中往返澳門JX0331、JX0332航班。

華信航空、立榮航空則是均宣布，3日國內線航班全數取消。

台灣虎航，3日則是取消航班包括，高雄-澳門來回航班- IT321/IT322；高雄-大阪關西來回- IT284/IT285；高雄-沖繩那霸來回- IT288/IT289。