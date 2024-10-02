快訊

柯文哲昨拒絕應訊！醫曝阿北不滿浪費時間「摔病歷」了

連放颱風假又遇國慶 北一女學生衝回校拿課本、老師開網課趕進度

班機飛一半上演「髮夾彎」 伊朗飛彈轟以色列各國急關領空

山陀兒颱風登陸恐致災 高市撤離土石流區住戶

經濟日報／ 記者林政鋒/高雄即時報導

山陀兒颱風即將登陸恐致災，高市擴大預防性撤離土石流潛勢區住戶。

根據中央氣象署資訊，山陀兒颱風中心預計於2日深夜於南台灣登陸，屆時颱風有可能沿高屏溪流河谷溯溪而上，恐為山區帶來致災性降雨，高雄市政府擴大預防性撤離，警戒區住戶2,258人、大規模崩塌危險區住戶132人，及特殊病患與孕婦等高風險族群110人，全數撒離完畢。

高市副市長林欽榮表示，山陀兒直撲高雄威脅不容小覷，必需以料敵從寬、禦敵從嚴精神，維護保全戶身家安全，擴大預防性撤離工作非常重要，同時呼籲民眾在山陀兒颱風警報發布期間，隨時注意天氣預報，盡量避免外出及勿前往山區、海邊活動，以維護自身安全。

林欽榮 颱風

延伸閱讀

颱風山陀兒釀5.4萬戶停電 台電：逾8成7戶數已復電

颱風山陀兒來襲 張善政：桃園沿海陣風達停班課標準

山陀兒颱風帶來強陣風 竹市今累計路樹傾倒等24件災情

颱風山陀兒來襲 彰化沿海鄉鎮一度停電817戶

相關新聞

都更與社宅興建拚速度 雙北最新進度一次看

為落實居住正義，政府近年來大力推動都市更新，並積極興建社宅，外界關注目前進度如何？本篇統整目前已建置的國家住都中心、雙北...

清大偕維新見證好光助益精神患者 獲國際「大腦與行為」期刊採用

清華大學原創發明的智慧好光，五年來經在維新建國康家臨床前期研究證實，可助益精神患者康復；這項研究成果，獲已刊載於「大腦與...

桓鼎將於11月20日召開臨股會 討論董事全面改選案

桓鼎-KY（5543）2日下午舉行線上記者會，桓鼎表示，已於9月完成開曼群島當地主管機關以及中華民國經濟部商業司核可負責...

央行打房風雲丕變 專家：928檔期變「救我吧檔期」

房市928檔期本周正式登場，先前591新建案預估六都加上新竹推案量達9,776億元，直逼一兆，扣掉新竹，也逾8,000億...

司法園區配地說明後天起跑 立委吳琪銘盼加速改變土城風貌

土城司法園區區段徵收案於111年公告徵收，為使地主能盡速配回抵價地並取得產權，新北市地政局於後天開始及7日及8日上午10...

新北哪裡房價泡沬最嚴重？ 7區爆表「買不如租」

新北房價驚驚漲，實價顯示，除了板橋外，永和、中和、新店、三重、林口，今年也都出現9字頭成屋交易，土城、汐止、蘆洲衝到7字...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。