山陀兒颱風登陸恐致災 高市撤離土石流區住戶
山陀兒颱風即將登陸恐致災，高市擴大預防性撤離土石流潛勢區住戶。
根據中央氣象署資訊，山陀兒颱風中心預計於2日深夜於南台灣登陸，屆時颱風有可能沿高屏溪流河谷溯溪而上，恐為山區帶來致災性降雨，高雄市政府擴大預防性撤離，警戒區住戶2,258人、大規模崩塌危險區住戶132人，及特殊病患與孕婦等高風險族群110人，全數撒離完畢。
高市副市長林欽榮表示，山陀兒直撲高雄威脅不容小覷，必需以料敵從寬、禦敵從嚴精神，維護保全戶身家安全，擴大預防性撤離工作非常重要，同時呼籲民眾在山陀兒颱風警報發布期間，隨時注意天氣預報，盡量避免外出及勿前往山區、海邊活動，以維護自身安全。
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