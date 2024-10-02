快訊

奇蹟！桃園79歲婦失蹤5天…颱風登陸前被尋獲「倒臥草叢、意識清楚」

山陀兒颱風進逼南台灣！愛河水位暴潮高漲 路人驚呼「有點滿了」

風雨漸強 高雄新光三越大遠百SOGO傍晚提前閉店

中央社／ 台北2日電

颱風山陀兒預計今天深夜到明天上午登陸嘉南高一帶，目前南部地區風雨逐漸增強。受颱風影響，新光三越高雄左營店、高雄三多店、SKM Park Outlets高雄草衙，以及遠東SOGO高雄店、高雄大遠百提早至下午5時30分閉館。

中央氣象署指出，颱風山陀兒稍微減弱，但是依舊是有破壞力的結構，對各地威脅還是存在，速度上開始「小跑步」移動，預計今天深夜到明天上午登陸嘉南高一帶。

受颱風山陀兒影響，新光三越高雄左營店、高雄三多店與SKM Park Outlets高雄草衙，今天下午5時30分後暫停營業，其餘各分店正常營業。業者補充，關於各店營業時間異動資訊，顧客亦可前往新光三越官網、APP與各店FB粉絲團查詢。

遠東SOGO指出，高雄地區因目前風雨增強，遠東SOGO高雄店今天提早於下午5時30分閉店。

遠東百貨表示，高雄大遠百下午5時30分後暫停營業；至於全台威秀影城營業狀況，請洽詢威秀影城官方網站、官方粉絲團。

SOGO 新光三越 颱風

延伸閱讀

山陀兒颱風進逼南台灣！愛河水位暴潮高漲 路人驚呼「有點滿了」

山陀兒牛步颱風假「幾乎一整周」 高雄高中等校改線上教學…隔壁班搶聽

山陀兒颱風影響 台灣虎航宣布明高雄6航班取消

高雄連放三天假？山陀兒滯留時間久、路徑往北修 陳其邁說話了

相關新聞

都更與社宅興建拚速度 雙北最新進度一次看

為落實居住正義，政府近年來大力推動都市更新，並積極興建社宅，外界關注目前進度如何？本篇統整目前已建置的國家住都中心、雙北...

颱風天百貨美食街滿座 來客數較平日增2至5成

颱風山陀兒逼近，全台22縣市今天停班停課，不少民眾湧入百貨用餐逛街。業者表示，中午過後人潮顯著增加，尤其美食街用餐時段滿...

受颱風影響今已取消132架次客貨運航班 明日航班狀況一次看

因應山陀兒颱風影響漸趨明顯，桃園機場2日邀集民航局飛航服務總臺桃園航空氣象台、航空警察局、國籍航空、地勤公司等單位聽取颱...

清大偕維新見證好光助益精神患者 獲國際「大腦與行為」期刊採用

清華大學原創發明的智慧好光，五年來經在維新建國康家臨床前期研究證實，可助益精神患者康復；這項研究成果，獲已刊載於「大腦與...

桓鼎將於11月20日召開臨股會 討論董事全面改選案

桓鼎-KY（5543）2日下午舉行線上記者會，桓鼎表示，已於9月完成開曼群島當地主管機關以及中華民國經濟部商業司核可負責...

央行打房風雲丕變 專家：928檔期變「救我吧檔期」

房市928檔期本周正式登場，先前591新建案預估六都加上新竹推案量達9,776億元，直逼一兆，扣掉新竹，也逾8,000億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。