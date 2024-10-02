風雨漸強 高雄新光三越大遠百SOGO傍晚提前閉店

颱風山陀兒預計今天深夜到明天上午登陸嘉南高一帶，目前南部地區風雨逐漸增強。受颱風影響，新光三越高雄左營店、高雄三多店、SKM Park Outlets高雄草衙，以及遠東SOGO高雄店、高雄大遠百提早至下午5時30分閉館。

中央氣象署指出，颱風山陀兒稍微減弱，但是依舊是有破壞力的結構，對各地威脅還是存在，速度上開始「小跑步」移動，預計今天深夜到明天上午登陸嘉南高一帶。

受颱風山陀兒影響，新光三越高雄左營店、高雄三多店與SKM Park Outlets高雄草衙，今天下午5時30分後暫停營業，其餘各分店正常營業。業者補充，關於各店營業時間異動資訊，顧客亦可前往新光三越官網、APP與各店FB粉絲團查詢。

遠東SOGO指出，高雄地區因目前風雨增強，遠東SOGO高雄店今天提早於下午5時30分閉店。

遠東百貨表示，高雄大遠百下午5時30分後暫停營業；至於全台威秀影城營業狀況，請洽詢威秀影城官方網站、官方粉絲團。