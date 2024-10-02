巧新擴大再生鋁產品應用範疇 成立子公司建置6萬噸再生鋁棒

巧新（1563）1日董事會決議投資成立子公司，設立資本額新台幣5億元，巧新持有80％股權。由子公司投資建置再生鋁棒產能規模約6萬噸的熔煉廠，供應包括但不限定汽車、半導體、重電、航太及電輔車等產業，擴大再生鋁產業的應用範疇，提升公司未來營運成長動能，亦攜手台灣再生鋁產業供應鏈一同搶攻全球再生鋁的市場商機。

根據國外研究機構Fortune Business Insights研究報告指出，2023年全球鋁市場規模為2,298.5億美元，受惠於汽車製造商採用鋁原料來實現輕量化、再生產業以及運輸產業的需求增加等，帶動市場規模成長，又根據Kings Research研究報告指出，2023年全球再生鋁市場規模為488.3億美元，預計從2024年以年複合成長率6.13％的速度成長，至2031年達780.7億美元。巧新再生鋁熔煉廠未來業務接單看好。

巧新表示，受惠於環保意識提高、能源節省需求增長以及鋁材回收技術進步的推動，加上全球主要車廠加速碳中和腳步及要求供應商展開節能、提高材料循環回收及導入綠色材料等趨勢下，旗下透過100％回收再利用的再生鋁料RESAICAL®，因較原生鋁降低約95％碳排放優勢，符合全球減碳政策和ESG要求，目前部分月份使用再生鋁料占整體鋁料之使用率已有超過50％之情形，且已獲得7家品牌車廠客戶認證與採用，可見巧新超前布局再生鋁料RESAICAL®、產品品質與重視ESG永續發展的高度競爭力。