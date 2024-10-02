都更與社宅興建拚速度 雙北最新進度一次看

為落實居住正義，政府近年來大力推動都市更新，並積極興建社宅，外界關注目前進度如何？本篇統整目前已建置的國家住都中心、雙北住都中心到2025年的最新規劃進度，供讀者參考。

都市更新

國家住都中心表示，公辦都更的信義兒福B2案已於9月13日完成綜合評選，評選出最優申請人，預計年底前完成簽約；信義兒福A2案目前正公告招商中，後續將陸續推出「文山興安案」、「台電後山埤案」，另有20餘案正在整合及規劃，將陸續公開招商。

台北市住都中心則說，將推動「南港新都公辦都市更新案」預估容積獎勵至少達80%以上，更新後可規劃商辦、店舖及住宅等約400餘戶，預計於2024年10月公告招商。

北市住都還將推動「大直傾斜民宅東側公辦都市更新案」，基地周邊生活機能完整，鄰近捷運大直站、美麗華商圈、實踐大學及道明外僑學校等，享有優質住宅環境，後續預計調整建築設計並住戶討論後，於2025年上半年辦理公開評選文件公開閱覽及地區說明會等作業，再正式公告招商。

新北住都中心說，公辦都更推動進度包括永和大陳更新單元1，預計2024年10月公告招商、永和頂溪案A區預計2025年第1季公告招商、板橋浮洲案街廓8預計2025年第4季公告招商；民辦都更則是新店安德街案、蘆洲民權段案都預計2024年第4季公告招商。

社會住宅

國家住都中心表示，截至2024年8月底，全國累積興辦社宅戶數5萬7,598戶，包含新完工4,767戶、興建中2萬9,169戶、已決標待開工2萬3,662戶。

國家住都中心透露，年底前還有1.1萬戶在規劃中，目前招標中案件包含苗栗縣「啟賢安居」258戶；台南市「平實安居ABC」1,016戶；高雄市「永清安居C」440戶及「勝利安居D」415戶。

北住都則說，2025年底共將經管41處社宅，含4處幸福住宅，其中未來一年內將有7處社宅、4處幸福住宅辦理招租，今年預計第4季陸續針對華榮、興隆A社宅共約458戶，以及信義區、中山區、文山區優先釋出4處幸福住宅，共156戶，陸續辦理招租作業。

北住都透露，明年預計就經貿、六張犁等5處社宅，約2,737戶，主要於該年度第2季起陸續辦理招租，不過以上為預計規畫，確切招租期程將以實際公告為主。

新北住都則說，三峽國光二期社宅有921戶、泰山中山社有210戶、多處多元容獎社宅100餘戶，都是預計2025年公告招租。