清大偕維新見證好光助益精神患者 獲國際「大腦與行為」期刊採用

清華大學原創發明的智慧好光，五年來經在維新建國康家臨床前期研究證實，可助益精神患者康復；這項研究成果，獲已刊載於「大腦與行為」國際期刊。清大周卓煇教授研究團隊2日與維新許景琦院長，協同軒豊公司成員，在清華大學共同發表這項重大進展相關成果。

周卓煇表示，清大專利的好光，要比國際太空站上使用的還要好。是因為已經能控制到該有藍光的時候，有藍光，像是白天；不該有藍光的時候，沒有藍光，像是入夜。

周卓煇指出，能「日追陽，夜仿燭」的好光，讓人白天有精神，晚上有睡意；其他的節律照明，則一直會出現不必要的藍光，既傷眼、傷眠、還傷身。

周卓煇與團隊成員，特別感謝教育部RSC計畫的支持，以及維新康家許景琦院長的長期合作，才能讓團隊完成困難重重的臨床實驗與創新計畫。他說，未來，將在軒豊科技專業量產的支持下，與維新需院長，率先建置好光醫療示範場域；再借重許院長觀光醫療協會的渠道，放大示範效果，藉著商機拓展，以康復更多的人，甚至，讓沒生病的人，更健康。

維新建國康家許景琦院長表示，這項研究，展現了智慧節律照明，對精神疾病康復的重大潛力；特別是對精神患者的療效，令人振奮。

他說，與清華大學周卓煇教授的團隊合作，不僅帶來了技術突破，更證實了這種夜間無藍光照明模式，可以顯著改善患者的精神狀態。

許院長強調，改善女性的情感淡漠，和男性的認知功能，是康復過程中，最具挑戰的領域；但實證看到，患者的恢復進展，超乎預期。維新醫療，將持續致力於推動這類創新技術的應用，並期望未來，能造福更多的患者群體。

發表於「大腦與行為」的論文第一學生作者，也是清華跨院國際博士生蔡雅琦表示，感謝周教授的帶領、斡旋，促成與許院長的跨域合作，在維新康家，完成了好光的創新臨床實驗；在多位同學與護理人員的大力幫忙之下，歷時5年，終於完成這一突破性發展。

軒豊照明公司協理陳必強表示，非常榮幸能與清大周教授團隊合作，共同開發出領先全球的「追日仿燭」智慧節律照明。他說，這款燈具，白天模擬自然日光，入夜釋放燭光，幫助人們調節生理節律，顯著改善睡眠品質和情緒波動；特別對失眠、憂鬱症及思覺失調等患者，有療癒效果，著實讓他們人感到欣慰。