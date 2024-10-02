桓鼎將於11月20日召開臨股會 討論董事全面改選案

桓鼎-KY（5543）2日下午舉行線上記者會，桓鼎表示，已於9月完成開曼群島當地主管機關以及中華民國經濟部商業司核可負責人變更登記，負責人已更改為莊宏偉，目前桓鼎整體經營以完全進入穩定狀態，公司經營團隊與董事會並將重心全力放在推動營運朝能源業務轉型發展，創造全體利害關係人最大利益之目標。桓鼎收到董事張建智以公司小股東身分請求召開臨時股東會，主要議案為討論公司董事改選相關事宜，莊宏偉指出，在公司過半股權之主要股東支持下，為避免浪費公司及社會資源，將配合於11月20日召開臨時股東會。

莊宏偉表示，公司經營團隊擁有半數以上股權的股東支持下，持續朝「整合+創新」策略發展，全力進軍綠色能源業務轉型計畫，背後考量來自桓鼎公司營運長期受到中國大陸內銷金屬建材業務拖累，董事張建智過去一手主導的業務計畫也始終無法達到目標，分別在2022年虧損5,406萬元、2023年虧損8,813萬元，今年上半年虧損4,392萬元，以桓鼎公司資本額3.93億元來看，加總2022年至今年上半年虧損高達接近半個股本，凸顯桓鼎公司股東對於轉型提升股東權益的急迫性。

目前經營團隊計畫針對中國大陸金屬建材業務盤點與優化，同步推進中國大陸資產活化規劃等目標執行，而過去主導中國大陸業務的張建智也巧合地於此時請求召開臨時股東會，背後的算盤可見一斑，也因此在公司過半主要股東的支持下，經營團隊也將同意請求召開臨時股東會，確保公司營運計畫不再受到有心人士的刻意阻擾。

莊宏偉指出，旗下新型分散式儲能牆系統 B.E.S.T （Buima Energy Storage Tile）產品已陸續於台灣、日本等地區取得良好業務實績，加上智慧穿戴裝置、交通工具等應用領域電池模組訂單需求提振，今年上半年綠色能源及營造業務合計貢獻獲利4,800萬元，其中今年累計前八月綠色能源業務銷售年增13.41%水準，挹注集團整體營運良好動能。

此外，看好全球能源轉型、強韌電網計畫，桓鼎積極布局表後儲能、光儲解決方案商機，加上EV充電站建置需求不斷增加，持續深化既有電動車充電站營運商業務合作，預計年底前完成荷蘭、泰國示範案場啟用，擴大當地業務拓展與市場宣傳，同時亦陸續接獲多家洽談分散式儲能牆應用合作契機，有望進一步堆疊綠色能源業務動能。

莊宏偉表示，桓鼎身為上市櫃公司一員，政府及主管機關對於上市櫃公司治理要求與期待越趨嚴謹，董事長受全體股東委任與期待，理應帶領公司營運穩健良好發展，並創造全體股東權益為重，無奈過去三年在董事張建智的主導下，每年皆被主管機關發內控缺失函，全然視控股公司與大陸事業體遵循內控制度與公司治理如無物，最新2023年第十屆公司治理評鑑結果排名掉到81％-100％的後段班，顯示桓鼎在公司治理上仍有很大改進空間。

為全體股東最大利益及公司永續經營考量，經在職三分之二以上出席董事以及出席董事三分之二以上同意解任後解任前董事長張建智，並啟動調整精進中國大陸金屬建材業務、活化資產計畫，而董事會收到張建智進行董事改選請求，令人懷疑其權位與利益考量意圖，現今在桓鼎營運轉型之際，公司經營團隊應以提高股東權益回報、企業永續經營與完善落實公司治理為主要努力目標。