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第4季企業招募意願創12年同期新高 「三行業」求才最熱

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

根據yes123求職網最新公布調查顯示，整體來說，有92.2%企業透露，在今年第4季有徵才計畫，雖然略少於第3季招募比例93.1%，但多過去年第4季的90.2%，更創下12年以來同期新高。

若以「產業別」進行交叉分析，第4季企業「徵才意願較高」的行業，依序為：「餐飲住宿與休閒旅遊」（96.1%）、「科技資訊」（95.5%）、「批發零售與貿易」（93.5%），以及「傳統製造業」（93%）、「金融保險與會計統計」（92.9%）。

這也表示其餘7.8%的企業，在第4季「無徵才計畫」，其中又分成：5%為「沒有徵才計畫，也沒有裁員計畫」；2.8%為「沒有徵才計畫，但有裁員計畫」。

至於第4季廠商應徵新員工的原因，主要依序為：「一直處於缺工狀態」（40.2%）、「無擴編，單純填補人員離職空缺」（23.1%），以及「訂單或業務增加而擴編」（20.3%）、「公司擴點、展店而擴編」（16.4%）。

因此合計「要擴編」的企業，比例共有36.7%，高於前一季的34.5%，也多於去年第4季的35.9%，還創下十年同期新高，僅低於2014年第4季的39%。

同時資方第4季「缺工比例」為40.2%，除了與前一季相同，也多於去年同期的38.9%，創下12年以來同期新高。

平均而言，每一家企業對人才的需求為14.1人，雖然規模小於前一季的15.8人，但仍多於去年同期的12.8人。

解讀本次調查數據，yes123求職網發言人楊宗斌預估，各大產業在「求才」方面，第4季屬於「內熱外溫」：從百貨周年慶到聖誕、跨年檔期，內需型店家面臨缺工問題，所以不斷有徵人需求，只是其中有不少的工作，可能屬於「臨時性」職缺。

不過，楊宗斌也透露，與去年不同的是，嚴重缺工的行業不再侷限於服務業，今年外銷接單加溫，使得製造業、科技業同樣出現人力吃緊窘境。

上述「龍年第4季景氣暨勞動市場趨勢調查」，是由yes123求職網於2024年9月6日到9月19日，以網路問卷進行抽樣調查，調查目前有正職工作的會員，會員有效問卷共1,266份，信心水準為95%，誤差值為正負2.75%。至於企業有效問卷共1,032份，信心水準為95%，誤差值為正負3.05%。

徵才 求職

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